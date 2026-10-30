RAPPORTI BCRA – Rapporto mensile sui pagamenti al dettaglio 

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - A settembre , i trasferimenti di denaro in pesos (trasferimenti immediati “push”) hanno registrato un aumento del 21,9% in volume.
- In pesos: sono state registrate 791,6 milioni di transazioni per un valore di 99,7 trilioni di dollari, con un aumento su base annua del 21,9% in volume e del 6,6% in valore reale. Il 75% delle transazioni proveniva da e/o era destinato a un CVU (Virtual Uniform Account).
- In valuta estera: sono state registrate 2,1 milioni di transazioni (2,4% su base annua) per un valore di 3,752 miliardi di dollari (10,6% su base annua in valuta originale).
A settembre, gli afflussi di denaro in pesos (trasferimenti immediati “a prelievo”) hanno raggiunto i 44,4 milioni di transazioni.
- Sono stati effettuati 44,4 milioni di trasferimenti per un valore di 4,7 trilioni di dollari, con un aumento su base annua del 17,9% in termini quantitativi e del 10% in termini reali.
I pagamenti tramite trasferimenti interoperabili (PCT) con codici QR hanno totalizzato 122,8 milioni di transazioni in pesos.
- Sono state effettuate 123,9 milioni di transazioni PCT (70% ia) in pesos, per un totale di 3,1 trilioni di dollari (64,5% ia in termini reali).
- Codici QR: il 99,1% delle transazioni (Payment Processing Time – PCT) è stato avviato tramite codici QR, per un totale di 122,8 milioni di pagamenti (71,5% su base annua) pari a 3,1 trilioni di dollari (66,5% su base annua in termini reali). Il 52,8% di questi pagamenti è stato effettuato dai clienti utilizzando i propri conti correnti (CBU) e il 47,2% utilizzando i propri conti di pagamento (CVU). Presso gli esercenti, il 54,7% delle transazioni è stato accreditato su conti di pagamento, mentre il restante 45,3% è stato convogliato su conti correnti. Attualmente, 93 portafogli digitali sono registrati presso la BCRA (Banca Centrale dell’Argentina).interoperabile e 67 accettori PCT.
- Con chiavi casuali: lo 0,8% ha utilizzato un token all’inizio del PCT; ciò corrisponde a 1,1 milioni di transazioni (-16,5% ia) per 40,2 miliardi di dollari (-14,3% ia in termini reali).
Conti di pagamento e fondi investiti tramite PSPCP
Ad agosto, su un totale di 70,1 milioni di conti di pagamento, 16,1 milioni presentavano un saldo complessivo di 0,9 trilioni di COP. Nello stesso mese, i saldi investiti in fondi del mercato monetario hanno raggiunto i 9 trilioni di COP. Complessivamente, queste due categorie rappresentavano il 7,9% dei depositi totali del settore privato in pesos. Attualmente, nel Registro dei fornitori di servizi di pagamento sono registrati 239 operatori.
Addebito diretto
A settembre sono stati effettuati 11,5 milioni di addebiti diretti (-3,7% su base annua) per un totale di 2,4 trilioni di dollari (3,9% su base annua in termini reali). Il tasso effettivo ha raggiunto il 37,6%.
Assegni. L’86,2% degli importi liquidati a luglio corrispondeva a ECHEQ.
- Sono stati incassati 5,1 milioni di assegni (cartacei ed elettronici in pesos) per un totale di 26,9 trilioni di dollari. La quota di ECHEQ (assegni elettronici) sul totale degli assegni incassati ha raggiunto il 66% in quantità (3,4 milioni di assegni elettronici) e l’86,2% in valore (23,2 trilioni di dollari), con incrementi rispettivamente di 7,1 punti percentuali (pp) e 4,4 pp rispetto a settembre 2025.
- Inoltre, grazie all’implementazione del sistema ECHEQ in dollari, a settembre sono stati incassati 172 assegni per un importo totale di 21 milioni di dollari.
- Rifiuti dovuti a “fondi insufficienti”: il rapporto con il totale dei risarcimenti è stato pari all’1,7% in quantità e all’1,1% in importi (nessuna variazione e 0,1 pp rispettivamente rispetto ad agosto di quest’anno).
Carte. L’utilizzo delle carte di debito ha superato quello delle carte di credito.
- Ad agosto (ultimi dati disponibili) sono state elaborate 190,7 milioni di transazioni per un totale di 7 trilioni di COP, con un incremento del 7,1% su base annua in termini di volume e del 12,4% su base annua in termini di valore reale. Inoltre, ad agosto sono state elaborate 11.300 transazioni in valuta estera per un totale di 7,7 milioni di dollari (di cui l’80,7% effettuate tramite e-commerce ).
- Credito : sono state osservate variazioni annue del -18,1% in volume e del -20% in valore reale, con 147,8 milioni di pagamenti per un totale di 10,1 trilioni di dollari. I canali più utilizzati, in termini di volume, sono stati l’e – commerce con il 41,3%, i POS e i codici QR con il 43,7%, altri canali con il 10,4% e l’addebito diretto con il 4,6%. I codici QR interoperabili hanno rappresentato il 4,6% del totale delle transazioni con carta di credito, in volume. Nel frattempo, le transazioni con pagamento unico hanno rappresentato l’87,8% del volume totale e il 65% del valore totale di tutte le transazioni.
- Pagamenti anticipati: sono stati effettuati 48,7 milioni di pagamenti per un importo di 0,9 trilioni di dollari, che rappresentano variazioni del 9,9% e del -4,3% su base annua, rispettivamente in termini reali e assoluti.
Trasporto
- Carte di trasporto prepagate: a luglio sono stati effettuati 292,7 milioni di viaggi (-15,1% su base annua) utilizzando la carta SUBE, per un totale di 0,21 trilioni di dollari (un aumento dell’8,5% su base annua in termini reali).
- Viaggiare con QR: a settembre sono stati effettuati 26,9 milioni di viaggi, per un totale di 38 miliardi di dollari, registrati principalmente su autobus (23,9 milioni, l’89% del totale) e sulle diverse linee della metropolitana (3 milioni, l’11,2%).
Fatturazione elettronica per le PMI (FCEM)
Nel mese in esame, l’85,8% delle transazioni è stato effettuato in pesos, con 64.400 fatture in tale valuta immesse nel sistema di libera circolazione (SCA) per un valore di 1,7 trilioni di dollari.
Estrazioni
L’88,1% dei prelievi è stato effettuato tramite sportelli automatici, un canale che ha registrato un calo su base annua del 29% nel numero di transazioni e del 17% nell’importo totale effettivo.
- Bancomat: Ad agosto (ultimi dati disponibili), sono stati effettuati 37,3 milioni di prelievi presso i 16.593 sportelli automatici disponibili, per un totale di 4,5 trilioni di dollari. Il numero medio di prelievi per sportello automatico durante il mese è stato di circa 2.249. L’importo medio dei prelievi ha raggiunto i 119.400 dollari.
- Transazioni non bancarie con carta di debito: 2,8 milioni di prelievi per 0,2 trilioni di dollari, con un importo medio di 71,5 mila dollari.
- Prelievi non bancari dai conti di pagamento intra-PSPCP (“circuito chiuso”): 2,2 milioni di prelievi per 0,18 trilioni di dollari, con un importo medio di 81,2 mila dollari.