SAPIENZA, GUALTIERI: “CONGRATULAZIONI A NUOVO RETTORE CARCATERRA”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “Le mie più sincere congratulazioni al professor Antonio Carcaterra per la sua elezione a rettore della Sapienza, con i migliori auguri di buon lavoro per questo importante incarico. Ringrazio la Professoressa Antonella Polimeni, che in questi anni ha guidato l’Ateneo con grande autorevolezza, contribuendo a rafforzarne il prestigio. La Sapienza è un patrimonio straordinario per Roma, un punto di riferimento internazionale per la ricerca e la formazione e una risorsa fondamentale per il futuro della Capitale. Sono certo che con il nuovo rettore proseguiremo e rafforzeremo la proficua collaborazione tra Roma Capitale e l’Ateneo, portando avanti insieme progetti importanti per la città e per le nuove generazioni”. Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.
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