Regione, ripartono le firme dei contratti. Garigliano: «Risultato importante, grazie al lavoro di squadra del governo e degli uffici regionali»

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla giunta regionale e a tutte le strutture amministrative che, con impegno e senso di responsabilità, hanno consentito di riavviare già da questa mattina le procedure per la firma dei contratti di assunzione e delle progressioni verticali».
Lo dichiara l'assessore regionale agli Enti locali, Francesca Garigliano, commentando la ripresa delle procedure che coinvolgono complessivamente 952 persone, tra cui 814 dipendenti destinatari di progressioni verticali, 32 vincitori di concorso, 12 figli di vittime di femminicidio e 94 nuovi agenti del Corpo forestale.
«È una risposta concreta a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie, che attendevano con comprensibile apprensione la conclusione di questo percorso. La tempestività con cui è stata affrontata la situazione testimonia l'attenzione del governo Schifani verso il personale e il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Un plauso particolare – aggiunge l'assessore – va al dipartimento della Funzione pubblica e del personale e agli uffici territoriali coinvolti, che hanno garantito un'organizzazione capillare delle sottoscrizioni, riducendo anche i disagi legati agli spostamenti. Un ringraziamento sentito va inoltre alle organizzazioni sindacali e a tutti i lavoratori per il senso di responsabilità, la pazienza e lo spirito di collaborazione dimostrati nell'attesa che si superassero le difficoltà che avevano determinato il blocco delle procedure. La valorizzazione delle competenze interne, insieme all'ingresso di nuove professionalità rappresenta un investimento concreto nella capacità della Regione di rispondere alle esigenze dei cittadini».
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