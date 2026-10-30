Close Menu
Trending
sabato 31 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Sicilia

Regione, ripartono le firme dei contratti. Garigliano: «Risultato importante, grazie al lavoro di squadra del governo e degli uffici regionali»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - «Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, alla giunta regionale e a tutte le strutture amministrative che, con impegno e senso di responsabilità, hanno consentito di riavviare già da questa mattina le procedure per la firma dei contratti di assunzione e delle progressioni verticali».

Lo dichiara l'assessore regionale agli Enti locali, Francesca Garigliano, commentando la ripresa delle procedure che coinvolgono complessivamente 952 persone, tra cui 814 dipendenti destinatari di progressioni verticali, 32 vincitori di concorso, 12 figli di vittime di femminicidio e 94 nuovi agenti del Corpo forestale.

«È una risposta concreta a centinaia di lavoratori e alle loro famiglie, che attendevano con comprensibile apprensione la conclusione di questo percorso. La tempestività con cui è stata affrontata la situazione testimonia l'attenzione del governo Schifani verso il personale e il buon funzionamento della pubblica amministrazione. Un plauso particolare – aggiunge l'assessore – va al dipartimento della Funzione pubblica e del personale e agli uffici territoriali coinvolti, che hanno garantito un'organizzazione capillare delle sottoscrizioni, riducendo anche i disagi legati agli spostamenti. Un ringraziamento sentito va inoltre alle organizzazioni sindacali e a tutti i lavoratori per il senso di responsabilità, la pazienza e lo spirito di collaborazione dimostrati nell'attesa che si superassero le difficoltà che avevano determinato il blocco delle procedure. La valorizzazione delle competenze interne, insieme all'ingresso di nuove professionalità rappresenta un investimento concreto nella capacità della Regione di rispondere alle esigenze dei cittadini».

gr/sl

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl