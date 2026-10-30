UE-CANADA: BERGAMINI (FI), “RAFFORZARE INTESA PER UN OCCIDENTE PIÙ SOLIDO”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “L’avvicinamento tra Unione europea e Canada rappresenta un passaggio importante nella costruzione di un Occidente sempre più coeso, capace di affrontare le sfide globali facendo leva su una comune identità di valori, a partire dalla difesa dei principi democratici e della concezione della libertà come universale. In una fase di fluttuazione degli equilibri geopolitici e di incertezza nelle relazioni internazionali, anche in ragione delle oscillazioni della politica americana, Europa e Canada hanno l’opportunità di rafforzare la propria intesa, non in alternativa agli Stati Uniti, ma per contribuire insieme alla stabilità e alla solidità dell’intero fronte occidentale. Rilanciare obiettivi condivisi significa costruire nuove opportunità economiche, strategiche e tecnologiche, rafforzando la nostra capacità di incidere negli scenari internazionali. L’Italia è presente in questo quadro forte di un’amicizia storica e di legami umani profondissimi con Ottawa, testimoniati anche da una comunità di circa 1,6 milioni di canadesi di origine italiana. I numeri confermano la solidità di questa relazione: nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Canada ha superato i 17,5 miliardi di dollari canadesi, con esportazioni italiane oltre i 13,6 miliardi di euro. È un patrimonio da valorizzare e far crescere”.
Lo dichiara Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale e responsabile Esteri di Forza Italia.