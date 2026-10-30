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Arte e cultura

L’eredità di San Francesco oggi | Incontro e visita speciale alla mostra – 5 novembre ore 18:00 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Un messaggio che attraversa otto secoli di storia e continua a parlare al nostro presente.

Quale eredità ci ha lasciato san Francesco? E come possono i suoi ideali di fraternità, misericordia e bene comune aiutarci ad affrontare le sfide della società contemporanea?

In occasione della mostra Dalla predicazione francescana ai Monti di Pietà, giovedì 5 novembre alle ore 18:00, Fondazione Roma presenta “L’eredità francescana nella società civile. La straordinaria attualità del suo messaggio”, un incontro dedicato al valore e alla sorprendente modernità del pensiero francescano.

🎤 Protagonisti dell’appuntamento saranno Stefano Zamagni, economista e studioso dell’economia civile, e fra Lorenzo Turchi, O.F.M., curatore della mostra, che accompagneranno il pubblico in una riflessione su come i principi francescani abbiano contribuito a trasformare la società e continuino ancora oggi a offrire spunti per costruire un futuro più equo e solidale.

Modera l’incontro Janina Landau.

👉 Un’occasione speciale per scoprire la mostra

Al termine della conferenza, i partecipanti avranno l’opportunità di visitare la mostra insieme al suo curatore, fra Lorenzo Turchi, approfondendo attraverso le opere e i documenti esposti il legame tra la predicazione francescana e la nascita dei Monti di Pietà.

📅 Giovedì 5 novembre 2026 | Ore 18:00
📍 Sala Conferenze “Gaetano Rebecchini”
Palazzo Sciarra Colonna – Via Marco Minghetti 22, Roma

🎟 Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti.

(AGENPARL)
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