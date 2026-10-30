Sciopero, il MIT: trasporti sostanzialmente regolari, tutelata la mobilità di milioni di italiani

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esprime soddisfazione per l’andamento dei servizi di trasporto nella giornata odierna, caratterizzata da una circolazione ferroviaria sostanzialmente regolare e dal mantenimento dei principali servizi di trasporto pubblico locale. La decisione del ministro Matteo Salvini di disporre la precettazione dello sciopero, ha contribuito a salvaguardare gli spostamenti quotidiani di milioni di lavoratori, pendolari e cittadini. Pur in presenza di disagi alla viabilità legati alle manifestazioni in alcune città, è stato scongiurato il rischio di una paralisi generalizzata dei servizi di trasporto ed è stata tutelata la mobilità di milioni di italiani e la continuità dei servizi.
Così una nota del MIT.