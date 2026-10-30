Pratobello 26. La maggioranza del Consiglio metropolitano: «La tutela del territorio è una responsabilità condivisa, da esercitare nel rispetto delle competenze istituzionali»

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Prosegue il percorso di monitoraggio civico della Città Metropolitana di Cagliari, promosso nell’ambito del progetto “Agenda 2.0 – Verso un futuro sostenibile del territorio”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).
L’iniziativa, curata dall’Ufficio Sviluppo Locale della Città Metropolitana di Cagliari, ha l’obiettivo di coinvolgere direttamente i cittadini nella valutazione degli spazi pubblici e dei servizi presenti.
Dopo il primo questionario dedicato al Parco di Monte Claro, la nuova attività di monitoraggio riguarda il Parco di Terramaini ed è promossa in collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cagliari.
Spiega Rachele Garau, Consigliera metropolitana con delega alla Pianificazione Strategica: «Il questionario dedicato al parco di Monte Claro ha visto una ampia partecipazione della cittadinanza. Proseguiamo quindi questo percorso di monitoraggio con una rafforzata consapevolezza dell’importanza di coinvolgere direttamente cittadine e cittadini nella cura e nella valorizzazione di spazi pubblici che vivono quotidianamente. Il nuovo questionario è dedicato al parco di Terramaini, reduce dall’esperienza del villaggio “Frequenze”, progetto della Città Metropolitana di Cagliari, che ha visto il parco diventare uno spazio di incontro e partecipazione, coinvolgendo persone di tutte le età in attività diverse tra loro ma in grado di convivere ed integrarsi perfettamente».
Concetti ribaditi anche da Luisa Giua Marassi, Assessora all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico del Comune di Cagliari: «Il Parco di Terramaini è uno dei luoghi più amati e identitari della nostra città. L’esperienza concreta dei cittadini e delle cittadine su cura del verde, mobilità e accessibilità, servizi, impianti sportivi e programmazione culturale è preziosa. Ci aiuta a capire cosa funziona e cosa va migliorato, per prendere decisioni non solo trasparenti, ma soprattutto condivise, nella prospettiva di rendere i nostri parchi luoghi sempre più aperti alla comunità in tutte le sue espressioni».
Il questionario, compilabile fino al 22 ottobre, intende raccogliere feedback puntuali sulle esperienze di fruizione del parco, con un focus su diversi ambiti, tra cui:
• gestione e verde;
• mobilità;
• accessibilità e fruibilità;
• usi e indirizzi strategici;
• eventi.
La compilazione richiede pochi minuti ed è possibile accedere al questionario attraverso la piattaforma LABMET, seguendo il percorso: “Forum Metropolitano per lo Sviluppo Sostenibile”, “Monitoraggio civico sulla sostenibilità”.
Al termine della fase di raccolta, i contributi verranno elaborati in un report di sintesi pubblico, garantendo così la massima restituzione dei risultati alla comunità.
(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Prosegue il percorso di monitoraggio civico della Città Metropolitana di Cagliari, promosso nell’ambito del progetto “Agenda 2.0 – Verso un futuro sostenibile del territorio”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).