Cs cerimonie 4 novembre Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Giornata
Dispersi in tutte le guerre
In occasione della
Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, l'Amministrazione Comunale
e il 16° Stormo dell'Aeronautica Militare organizzano le cerimonie per rendere
omaggio ai martinesi Caduti e ai Dispersi in tutte le guerre, a partire dalla
prima guerra mondiale che completò il processo di unificazione nazionale
iniziato nel Risorgimento.
Mercoledì
Mercadante, si svolgeranno due momenti di partecipazione e di riflessione
insieme a scuole e associazioni.
Veneto alle ore 10,00 dove giungerà il Corteo delle autorità civili, militari e
Veneto, davanti al Monumento ai Caduti, il programma prevede gli interventi del
Sindaco Gianfranco Palmisano e del Tenente Colonnello Francesco Colucci in
rappresentanza del Colonnello Mario Cito, Comandante del 16° Stormo
dell'Aeronautica Militare. Come ogni anno gli istituti scolastici porteranno il
loro contributo con studentesse e studenti di alcune scuole della Città che interverranno
con delle riflessioni.
I due momenti
commemorativi hanno come obiettivi quelli di ricordare il ruolo fondamentale
delle missioni internazionali anche attraverso l'assistenza umanitaria e il
sostegno alle popolazioni e di fornire un'occasione di riflessione sul valore
della pace e sul ripudio della guerra quale strumento di offesa e di
risoluzione delle controversie internazionali, in coerenza con i principi
sanciti dall'articolo 11 della Costituzione Italiana.
A conclusione della
una corona commemorativa. Subito dopo, rappresentanti
alle lapidi, dove si svolgerà la commemorazione dei martinesi Caduti e dispersi
in Russia durante la Seconda Guerra mondiale. Dopo le riflessioni di alunne e
alunni, sarà deposta una corona con l'intervento della signora Maria Di Marco,
moglie del compianto professor Felice Tagliente, in ricordo di tanti giovani di
Martina che partirono al fronte e non fecero più ritorno a casa dai loro cari.
Le celebrazioni sono
aperte alla partecipazione di tutti i cittadini come momento comunitario di
grato ricordo del sacrificio dei caduti e di riflessione sulle guerre e sulle
devastanti conseguenze che continuano a provocare.
Alle cerimonie
parteciperà la Banda Musicale "Città di Martina Franca" con l'esecuzione di
inni nazionali e patriottici.