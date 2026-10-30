Milano, delegazione Lega al Pe: “Manifestare è un diritto, invocare pugni in faccia a un’avversaria politica no”

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - “La delegazione degli eurodeputati della Lega al Parlamento europeo esprime piena solidarietà alla collega Silvia Sardone, bersaglio di gravi minacce durante il corteo di Milano. Tra gli slogan pronunciati durante la manifestazione, anche l’invito a darle ‘pugni in faccia’: parole che non hanno nulla a che vedere con il confronto democratico e che rappresentano una forma inaccettabile di intimidazione politica.
Manifestare è un diritto, ma non può diventare un’occasione per minacciare chi ha idee diverse. Ci aspettiamo che tutte le forze politiche condannino senza ambiguità quanto accaduto, senza silenzi e senza giustificazioni”.
Così in una nota la delegazione della Lega al Parlamento europeo.