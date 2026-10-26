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Arte e cultura

Festa del Cinema di Roma, Paolo Del Brocco (amministratore delegato di Rai Cinema): “Una manifestazione che cresce nella qualità e nel rapporto con il pubblico”

Luigi CamilloniBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - “La Festa del Cinema di Roma si conferma un appuntamento importante per il nostro cinema, capace di coniugare la qualità della proposta artistica con una partecipazione del pubblico sempre più significativa” – commenta Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, a conclusione di questa edizione. “Vedere una presenza così numerosa e costante di spettatori, di giovani e di famiglie, che hanno animato la Festa dalla mattina alla sera, è un segnale importante per la città di Roma e dimostra quanto manifestazioni come questa possano contribuire ad avvicinare le persone al cinema.

Insieme ad Alice nella Città, la Festa del Cinema rappresenta una preziosa piattaforma di visibilità per tanti film e documentari, offrendo spazio ad autori, storie e cinematografie differenti. Un evento che contribuisce a valorizzare la ricchezza del cinema, creando occasioni concrete di scoperta, promozione e incontro con gli spettatori.

Per Rai Cinema, anche quest’anno, è stata un’occasione importante per presentare al pubblico tanti progetti che abbiamo accompagnato e sostenuto, molti dei quali arriveranno presto nelle sale. Ci auguriamo che l’interesse e la partecipazione raccolti durante il festival possano accompagnare questi film anche nel loro percorso al cinema.

Desidero rivolgere i miei complimenti a Salvo Nastasi e Paola Malanga e a tutti i professionisti coinvolti nell’organizzazione della Festa del Cinema e di Alice nella Città, per la qualità di questa edizione e per il lavoro che continuano a svolgere nel rafforzare il rapporto tra il cinema, la città e il pubblico”.

(AGENPARL)
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