(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - La rapida espansione dell’intelligenza artificiale sta spingendo le aziende tecnologiche a esplorare nuove soluzioni per realizzare infrastrutture di calcolo sempre più potenti, efficienti e sostenibili. Tra le alternative emergenti figurano i data center sottomarini, strutture progettate per funzionare sul fondale marino sfruttando l’acqua degli oceani come sistema naturale di raffreddamento e, in alcuni casi, l’energia prodotta da impianti eolici offshore o dalle correnti marine.
L’obiettivo è ridurre il consumo di acqua dolce, limitare l’occupazione di terreni e contenere una parte dei costi energetici associati ai grandi centri di elaborazione dati, la cui crescita sta suscitando opposizioni sempre più diffuse nelle comunità che ospitano nuove infrastrutture digitali.
Tuttavia, questa soluzione tecnologica apre interrogativi altrettanto complessi: trasferire i server sott’acqua potrebbe ridurre alcune pressioni ambientali sulla terraferma, ma rischia di crearne di nuove negli ecosistemi marini, già esposti agli effetti dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento e delle attività industriali.
La questione è diventata particolarmente rilevante negli Stati Uniti, dove diversi progetti di data center sottomarini stanno incontrando resistenze da parte di amministrazioni locali, comunità indigene, organizzazioni ambientaliste e operatori della pesca.
In parallelo, la Cina sta accelerando gli investimenti nel settore, consolidando la propria posizione nella ricerca tecnologica e nello sviluppo di infrastrutture marine destinate all’intelligenza artificiale.
Secondo uno studio sui brevetti internazionali, riportato dal South China Morning Post il 14 novembre 2026, la Cina rappresenta circa l’80% delle registrazioni brevettuali analizzate nel campo dei data center sottomarini, evidenziando la crescente attenzione del Paese verso questa tecnologia.
La competizione internazionale per la costruzione di infrastrutture digitali non riguarda quindi più soltanto la disponibilità di processori, energia elettrica e terreni industriali, ma si estende progressivamente allo sfruttamento tecnologico dello spazio marino.
I data center tradizionali richiedono infatti grandi superfici per ospitare server, sistemi di raffreddamento, infrastrutture elettriche e apparecchiature di comunicazione.
L’aumento della domanda di capacità di calcolo, alimentato soprattutto dallo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale generativa, sta determinando la costruzione di impianti sempre più grandi, con fabbisogni energetici che possono raggiungere centinaia di megawatt.
La disponibilità di elettricità affidabile e di sistemi di raffreddamento efficienti rappresenta uno degli elementi fondamentali nella scelta delle località destinate a ospitare queste strutture.
In numerose comunità americane, tuttavia, i nuovi progetti hanno suscitato preoccupazioni per il possibile aumento delle bollette elettriche, l’utilizzo delle risorse idriche e la pressione esercitata sulle infrastrutture pubbliche.
Gli impianti sottomarini vengono proposti come una possibile risposta ad alcune di queste criticità, grazie alla possibilità di utilizzare la temperatura relativamente stabile dell’acqua marina per dissipare il calore prodotto dai server.
Il funzionamento si basa generalmente sull’installazione di moduli sigillati, progettati per resistere alla pressione dell’acqua e proteggere le apparecchiature informatiche dall’umidità e dalla corrosione.
Il calore generato durante le elaborazioni viene trasferito attraverso sistemi di scambio termico, sfruttando l’ambiente marino senza dover necessariamente ricorrere alle grandi quantità di acqua dolce utilizzate da alcune tipologie di raffreddamento terrestre.
Questa configurazione potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza energetica degli impianti, riducendo il consumo elettrico associato alla climatizzazione delle sale server.
Inoltre, la collocazione in mare consente di limitare l’occupazione diretta di terreni industriali e potrebbe favorire l’integrazione con infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile.
I vantaggi potenziali sono significativi, ma devono essere valutati attraverso analisi che considerino l’intero ciclo di vita delle strutture, comprese la costruzione, l’installazione, la manutenzione, la sostituzione dei componenti e la successiva dismissione.
L’esperienza più conosciuta nel settore è rappresentata dal Project Natick di Microsoft, uno dei primi programmi sperimentali ad aver dimostrato la fattibilità tecnica dei data center sommersi.
Avviato nel 2013, il progetto ha consentito al gruppo americano di studiare la possibilità di utilizzare l’ambiente marino per ospitare sistemi informatici in strutture sigillate e controllate a distanza.
Nel 2018 Microsoft ha installato un modulo sperimentale al largo delle isole Orcadi, in Scozia, collocandolo sul fondale marino per un periodo di oltre due anni.
La struttura, denominata Northern Isles, aveva dimensioni paragonabili a quelle di un container e ospitava 864 server, distribuiti in dodici rack informatici.
Il modulo era collegato alla rete elettrica delle Orcadi, alimentata da fonti rinnovabili, e utilizzava l’acqua marina per contribuire al raffreddamento delle apparecchiature.
Durante il periodo di sperimentazione, i ricercatori hanno monitorato il funzionamento dei sistemi, l’affidabilità dei componenti e le condizioni operative all’interno della struttura.
I risultati presentati da Microsoft nel 2020 hanno indicato che i server installati sott’acqua avevano registrato un tasso di guasto circa otto volte inferiore rispetto a quello di apparecchiature equivalenti collocate sulla terraferma.
Secondo gli ingegneri coinvolti, questo risultato potrebbe essere collegato all’ambiente interno controllato, riempito di azoto secco, e alla riduzione delle interferenze causate dagli interventi umani sulle apparecchiature.
L’assenza di ossigeno nell’ambiente interno limita infatti alcuni processi di corrosione, mentre la struttura sigillata protegge i componenti da polvere, umidità e altre condizioni che possono compromettere il funzionamento dei dispositivi elettronici.
La sperimentazione ha dimostrato che un data center sottomarino può funzionare per periodi prolungati senza richiedere interventi diretti di manutenzione.
Microsoft aveva inizialmente presentato i risultati come una conferma della fattibilità tecnica e operativa della tecnologia, evidenziando possibili benefici per l’affidabilità e l’efficienza energetica.
Tuttavia, nel giugno 2024 il gruppo ha confermato la conclusione del Project Natick, precisando di non avere programmi per costruire nuovi data center sottomarini.
Noelle Walsh, responsabile delle operazioni cloud e dell’innovazione infrastrutturale di Microsoft, ha spiegato alla testata specializzata Data Center Dynamics che l’azienda intende utilizzare le conoscenze acquisite durante la sperimentazione per migliorare altre soluzioni tecnologiche.
La decisione ha segnato una svolta importante, poiché il successo dei test non si è tradotto in un programma commerciale di espansione degli impianti sottomarini.
Microsoft non ha fornito una spiegazione pubblica dettagliata delle ragioni economiche e industriali che hanno determinato l’interruzione, ma la vicenda evidenzia la differenza tra la fattibilità di una tecnologia sperimentale e la sua convenienza commerciale su larga scala.
La manutenzione rappresenta infatti una delle principali criticità delle infrastrutture collocate sul fondale marino.
Nei data center tradizionali, i tecnici possono intervenire direttamente sulle apparecchiature, sostituire componenti danneggiati e aggiornare i sistemi senza dover ricorrere a operazioni marine complesse.
In un impianto sommerso, invece, la sostituzione di server o altre apparecchiature può richiedere il recupero del modulo, l’impiego di mezzi navali specializzati e il rispetto di procedure di sicurezza molto più articolate.
Queste difficoltà possono aumentare i costi operativi e rendere meno flessibile l’aggiornamento delle infrastrutture, un elemento particolarmente importante nel settore dell’intelligenza artificiale, dove i processori vengono sostituiti con frequenza relativamente elevata.
Nonostante la decisione di Microsoft, altre società stanno continuando a sviluppare proposte commerciali per portare i data center nei mari e negli oceani.
Tra queste figura DeepGreen, attraverso società di progetto impegnate nello studio di infrastrutture sottomarine negli Stati Uniti.
Uno dei programmi più ambiziosi riguarda il Cook Inlet, in Alaska, un’area marina caratterizzata da forti correnti, ecosistemi sensibili e importanti attività economiche collegate alla pesca.
La società DeepGreen Cook Inlet SPV LLC, registrata nel Delaware, ha proposto lo sviluppo di un sistema sottomarino di elaborazione dati su un’area di circa 1.650 acri, equivalente a oltre 660 ettari di fondale marino.
Il progetto prevede l’installazione di moduli destinati a ospitare apparecchiature informatiche, alimentati attraverso infrastrutture energetiche collegate allo sfruttamento delle correnti marine.
Secondo la proposta iniziale, l’impianto potrebbe raggiungere una capacità di circa 100 megawatt, attraverso l’utilizzo di numerosi moduli di elaborazione e turbine marine.
Si tratta tuttavia di una configurazione progettuale ancora sottoposta a verifiche, non di un’infrastruttura già autorizzata o in costruzione.
La società ha richiesto alla Federal Energy Regulatory Commission (FERC) un permesso preliminare per studiare la fattibilità tecnica, economica e ambientale dell’iniziativa.
Un permesso preliminare di questo tipo non autorizza automaticamente la costruzione dell’impianto, ma consente, qualora venga concesso, di ottenere una priorità procedurale per la successiva presentazione di una domanda di licenza.
La distinzione è fondamentale perché i progetti sottomarini devono affrontare verifiche particolarmente complesse relative alla sicurezza della navigazione, alla protezione degli habitat e alla compatibilità con le attività economiche già presenti nell’area.
Nel Cook Inlet, le maggiori preoccupazioni riguardano la possibile interferenza con la fauna marina, soprattutto con la popolazione locale di beluga dell’Alaska, classificata come minacciata di estinzione.
Questi mammiferi marini utilizzano sistemi acustici sofisticati per orientarsi, comunicare, individuare le prede e interagire con gli altri individui.
La presenza di infrastrutture industriali sommerse potrebbe introdurre nuove fonti di rumore nell’ambiente marino, soprattutto durante le fasi di installazione, manutenzione e funzionamento delle apparecchiature.
Le organizzazioni ambientaliste temono che tali interferenze possano alterare il comportamento degli animali e compromettere alcune attività biologiche essenziali.
Ulteriori preoccupazioni riguardano i campi elettromagnetici generati dai cavi elettrici sottomarini e i possibili effetti su specie marine sensibili a questi fenomeni.
Anche la dispersione del calore costituisce un elemento importante nella valutazione dell’impatto ambientale.
Un data center sottomarino utilizza infatti l’acqua marina come ambiente di raffreddamento, trasferendovi parte dell’energia termica prodotta dalle apparecchiature elettroniche.
In presenza di impianti di grandi dimensioni, sarà necessario verificare se il rilascio di calore possa determinare variazioni locali della temperatura e influenzare gli organismi che vivono sul fondale o nelle acque circostanti.
Le conseguenze dipenderanno dalla potenza termica dell’impianto, dalle caratteristiche delle correnti e dalle condizioni dell’ecosistema, rendendo indispensabili studi specifici per ogni località.
Tra i rischi segnalati dai gruppi ambientalisti figura inoltre la possibile dispersione di sostanze provenienti dai materiali industriali, compreso il rame utilizzato in determinate infrastrutture energetiche e sistemi di scambio termico.
La preoccupazione riguarda soprattutto gli eventuali effetti sulla qualità dell’acqua e sugli organismi marini in caso di corrosione, danneggiamento o rilascio di materiali.
Non esistono, tuttavia, elementi sufficienti per affermare che il progetto DeepGreen abbia già provocato tali conseguenze ambientali, considerando che l’infrastruttura non è stata realizzata.
Le contestazioni riguardano quindi rischi potenziali che dovranno essere esaminati attraverso valutazioni scientifiche e procedure autorizzative.
La questione della sostenibilità ambientale assume una dimensione particolarmente delicata in Alaska, dove numerose comunità dipendono direttamente dalla salute degli ecosistemi marini per la pesca, le attività economiche e il mantenimento delle tradizioni locali.
L’eventuale sviluppo di infrastrutture digitali sottomarine richiede pertanto un confronto con pescatori, amministrazioni locali, organizzazioni indigene e autorità competenti nella gestione delle risorse naturali.
Una situazione simile si sta sviluppando sulla costa atlantica degli Stati Uniti, nello Stato del Maine, dove un altro progetto DeepGreen ha provocato un’intensa mobilitazione delle comunità locali.
La società DeepGreen Western Passage SPV LLC ha presentato nel febbraio 2026 una richiesta di permesso preliminare alla FERC per studiare la realizzazione di un centro di elaborazione dati sottomarino nel Western Passage della Baia di Fundy, vicino alla città di Eastport.
La proposta prevede l’integrazione tra infrastrutture di calcolo, sistemi di raffreddamento marino e dispositivi per la produzione di energia dalle correnti di marea.
Secondo la documentazione depositata presso la FERC, il progetto comprende moduli sottomarini destinati a ospitare server, strutture di supporto, turbine idrocinetiche e collegamenti elettrici e di comunicazione.
La configurazione proposta comprende 34 moduli di elaborazione dati, fino a sedici turbine marine da 300 kilowatt ciascuna e un collegamento sottomarino ibrido per la trasmissione di energia e dati.
L’iniziativa è stata successivamente modificata e ridimensionata rispetto alle prime ipotesi progettuali, nell’ambito del confronto con l’autorità federale.
Anche in questo caso, l’accettazione della domanda da parte della FERC non equivale a un’autorizzazione alla costruzione.
Il procedimento si trova nella fase di valutazione preliminare e richiede ulteriori approfondimenti per verificare la compatibilità dell’infrastruttura con l’ambiente marino e le attività esistenti.
La reazione della comunità di Eastport è stata particolarmente rapida.
Nell’agosto 2026, il consiglio comunale ha approvato all’unanimità una moratoria di 180 giorni, equivalente a circa sei mesi, sui nuovi progetti di data center, sia terrestri sia sottomarini.
Il provvedimento è stato adottato per consentire all’amministrazione di esaminare le conseguenze urbanistiche e ambientali delle infrastrutture digitali e valutare eventuali restrizioni permanenti.
La sospensione riguarda l’approvazione di nuove autorizzazioni locali per impianti industriali di elaborazione dati e infrastrutture collegate, in attesa di una revisione delle disposizioni comunali.
L’iniziativa dimostra come la localizzazione sottomarina non sia sufficiente a eliminare le preoccupazioni delle comunità, soprattutto quando i progetti interessano aree costiere economicamente e culturalmente legate al mare.
A Eastport, le opposizioni comprendono residenti, operatori della pesca, rappresentanti delle comunità indigene e organizzazioni impegnate nella protezione degli ecosistemi.
Tra i soggetti che hanno espresso preoccupazione figura il popolo Passamaquoddy, comunità indigena profondamente legata alla Baia di Passamaquoddy e alle risorse marine della regione.
I rappresentanti della comunità temono che l’installazione di grandi infrastrutture tecnologiche possa interferire con le attività tradizionali di pesca e compromettere habitat che rivestono un’importanza economica, alimentare e culturale.
La pesca rappresenta infatti non soltanto una fonte di reddito, ma anche una componente fondamentale dell’identità e delle tradizioni tramandate attraverso le generazioni.
Le preoccupazioni riguardano in particolare la possibilità che le nuove installazioni modifichino le condizioni ambientali della baia, influenzando la distribuzione delle specie marine e l’accessibilità delle aree utilizzate dai pescatori.
Anche diversi operatori economici locali temono conseguenze sulle attività legate al turismo e alla valorizzazione del patrimonio naturale.
Le proteste hanno quindi assunto una dimensione più ampia rispetto alla semplice opposizione a una nuova struttura industriale, coinvolgendo questioni di tutela ambientale, diritti delle comunità e partecipazione alle decisioni sul futuro del territorio.
Nel settembre 2026, il consiglio comunale di Eastport ha inoltre presentato un intervento formale presso la FERC, chiedendo all’autorità federale di respingere la domanda preliminare di DeepGreen.
L’amministrazione ha riconosciuto che il permesso richiesto non autorizzerebbe immediatamente la costruzione, ma ha evidenziato che il suo rilascio attribuirebbe comunque alla società una posizione preferenziale nelle successive fasi autorizzative.
Secondo il consiglio comunale, una decisione di questo tipo merita quindi un esame approfondito, considerando l’importanza delle acque interessate per l’economia e il patrimonio naturale della comunità.
Il caso Eastport rappresenta un esempio significativo della crescente attenzione verso le conseguenze territoriali dei grandi progetti tecnologici.
I promotori delle infrastrutture digitali sostengono che la localizzazione in mare possa ridurre il consumo di risorse sulla terraferma e offrire un’opportunità per integrare elaborazione dati ed energia rinnovabile.
Le comunità locali chiedono invece garanzie concrete sulla protezione degli ecosistemi, sulla compatibilità con le attività economiche esistenti e sulla possibilità di partecipare alle decisioni.
La questione evidenzia quindi uno dei principali limiti delle strategie di sostenibilità basate esclusivamente sull’efficienza energetica.
Un data center può consumare meno acqua dolce e utilizzare energia rinnovabile, ma la sua valutazione ambientale deve considerare anche il territorio o l’ecosistema nel quale viene collocato.
Nel caso delle infrastrutture sottomarine, questa analisi comprende il possibile impatto sui fondali, sulla fauna marina, sulle attività di pesca e sui sistemi costieri.
La sostenibilità non può quindi essere misurata soltanto attraverso la riduzione dei consumi elettrici o delle emissioni associate al funzionamento dei server.
Occorre valutare anche l’intero ciclo di vita dell’impianto, comprese le attività di installazione, la produzione dei materiali, la manutenzione e la gestione dei componenti al termine della loro vita operativa.
Anche la possibilità di recuperare e riciclare i moduli sottomarini rappresenta una questione importante, soprattutto considerando la rapida evoluzione delle tecnologie informatiche.
I server utilizzati per l’intelligenza artificiale richiedono infatti aggiornamenti periodici, legati all’introduzione di processori sempre più potenti ed efficienti.
La collocazione in mare potrebbe rendere più complesso intervenire rapidamente sulle apparecchiature, aumentando i costi e la durata delle operazioni di sostituzione.
Per questa ragione, i progettisti stanno valutando soluzioni modulari che consentano di recuperare intere unità e sostituirle senza dover intervenire direttamente sui singoli componenti in ambiente sottomarino.
Il successo commerciale di questa tecnologia dipenderà dalla capacità di conciliare efficienza energetica, affidabilità dei server, costi di manutenzione e sostenibilità ambientale.
Nel frattempo, la Cina sta emergendo come uno dei principali centri mondiali di sviluppo delle infrastrutture digitali sottomarine.
Secondo una ricerca pubblicata nel novembre 2026 da studiosi del Patent Examination Cooperation Centre e del National Marine Data and Information Service, entrambi con sede a Tianjin, il Paese rappresenta circa l’80% dei brevetti analizzati nel settore.
Lo studio ha esaminato 168 brevetti relativi ai data center sottomarini tra il 2006 e il 2026, ricostruendo l’evoluzione delle tecnologie e la distribuzione geografica delle attività di ricerca.
I risultati indicano che, nelle fasi iniziali, lo sviluppo era guidato soprattutto da imprese e centri di ricerca degli Stati Uniti, della Norvegia e del Canada, impegnati nella progettazione di capsule resistenti alla pressione e infrastrutture di supporto.
Tra il 2015 e il 2020, la ricerca si è concentrata maggiormente sull’affidabilità dei sistemi, sulla gestione termica e sulle soluzioni energetiche.
Dal 2021, la Cina ha registrato una forte crescita delle attività brevettuali, concentrandosi soprattutto sulla costruzione modulare, sulla manutenzione in ambiente marino e sull’integrazione tra produzione energetica e infrastrutture digitali.
Secondo gli autori, questa evoluzione riflette il passaggio dalla sperimentazione di singoli moduli alla progettazione di sistemi più complessi, potenzialmente destinati a operazioni commerciali su scala maggiore.
Il dato dell’80% riguarda il campione brevettuale esaminato nello studio e non rappresenta necessariamente la quota cinese dell’intero mercato mondiale o di tutti i brevetti esistenti.
La crescita tecnologica cinese trova comunque un riscontro concreto nella realizzazione di nuovi impianti.
Nel 2026, la Cina ha avviato il funzionamento di un data center sottomarino alimentato direttamente da energia eolica offshore nella zona di Lingang, a Shanghai.
Il progetto, sviluppato attraverso investimenti per circa 1,6 miliardi di yuan, pari a oltre 220 milioni di dollari, prevede una capacità complessiva di 24 megawatt.
La struttura utilizza moduli di elaborazione dati installati in mare e collegati direttamente agli impianti eolici offshore, riducendo la necessità di trasportare l’elettricità attraverso lunghe infrastrutture terrestri.
Il sistema sfrutta inoltre l’acqua marina per il raffreddamento delle apparecchiature, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e limitare il consumo di risorse idriche dolci.
Secondo le stime diffuse dai promotori, la configurazione progettuale potrebbe consentire una riduzione del consumo energetico del 22,8% rispetto a determinati sistemi convenzionali di raffreddamento, eliminando l’utilizzo di acqua dolce per questa funzione e riducendo l’occupazione diretta di terreno di oltre il 90%.
Il progetto punta inoltre a raggiungere un indice di efficienza energetica PUE (Power Usage Effectiveness) intorno a 1,15, un livello che indica un consumo aggiuntivo relativamente contenuto per le infrastrutture di supporto rispetto all’energia utilizzata direttamente dai server.
Questi dati rappresentano stime e risultati comunicati nell’ambito del progetto e dovranno essere valutati attraverso il monitoraggio delle prestazioni operative nel tempo.
La presenza di energia rinnovabile e sistemi di raffreddamento naturale non elimina infatti la necessità di verificare gli effetti sull’ambiente marino e i costi complessivi dell’infrastruttura.
L’esperienza cinese dimostra comunque che il settore sta entrando in una fase di sviluppo più avanzata rispetto ai primi esperimenti condotti negli anni precedenti.
La possibilità di integrare parchi eolici offshore, data center e reti di comunicazione potrebbe contribuire a creare nuove infrastrutture digitali distribuite lungo le coste e collegate ai principali centri industriali.
Questa prospettiva assume particolare rilevanza per le economie caratterizzate da un’elevata concentrazione di attività tecnologiche nelle regioni costiere, dove la disponibilità di terreni e risorse energetiche può essere limitata.
La crescita delle infrastrutture sottomarine potrebbe inoltre favorire lo sviluppo di nuove competenze industriali nei settori dell’ingegneria marina, della robotica, dei sistemi di raffreddamento e della manutenzione automatizzata.
Tuttavia, la competizione tecnologica internazionale non sarà determinata soltanto dal numero di brevetti o dalla capacità di costruire impianti sperimentali.
Un elemento fondamentale sarà la possibilità di dimostrare che i data center sottomarini possono operare in modo economicamente competitivo, rispettando standard ambientali adeguati e garantendo una continuità di servizio paragonabile a quella delle infrastrutture terrestri.
Per gli Stati Uniti e l’Europa, la questione assume inoltre una dimensione regolatoria e sociale, considerando che i progetti offshore devono confrontarsi con normative ambientali, competenze amministrative e interessi economici differenti.
La presenza di comunità costiere, operatori della pesca e popolazioni indigene richiede procedure di consultazione trasparenti e valutazioni indipendenti sugli effetti delle nuove strutture.
La possibile espansione dei data center sottomarini evidenzia quindi una tensione tra innovazione tecnologica e protezione ambientale, nella quale i vantaggi energetici devono essere confrontati con rischi che possono variare sensibilmente da un ecosistema all’altro.
I progetti in Alaska e nel Maine dimostrano che l’opposizione ai grandi data center non scompare automaticamente quando le infrastrutture vengono trasferite dalla terraferma al mare.
Al contrario, la localizzazione sottomarina può introdurre nuove categorie di soggetti interessati e nuove preoccupazioni, soprattutto nelle aree dove la pesca e le risorse marine svolgono un ruolo fondamentale.
Il futuro del settore dipenderà quindi dalla capacità delle imprese di fornire informazioni verificabili, adottare tecnologie compatibili con gli ecosistemi e coinvolgere concretamente le comunità nelle decisioni.
I data center sottomarini rappresentano una possibile evoluzione delle infrastrutture digitali, ma non costituiscono automaticamente una soluzione priva di impatti ambientali.
I risultati ottenuti dal Project Natick e lo sviluppo degli impianti cinesi dimostrano che la tecnologia possiede caratteristiche interessanti sotto il profilo dell’affidabilità e dell’efficienza energetica.
Le difficoltà operative, i costi di manutenzione e le contestazioni ambientali evidenziano tuttavia che la sostenibilità dovrà essere dimostrata attraverso studi approfonditi e risultati misurabili.
La crescente domanda di capacità di calcolo per l’intelligenza artificiale continuerà probabilmente a incentivare la ricerca di nuove soluzioni, comprese infrastrutture galleggianti, impianti offshore e moduli sommersi.
La sfida principale sarà individuare modelli capaci di ridurre la pressione sulle risorse terrestri senza trasferire costi ambientali significativi agli oceani.
Per i governi, le imprese tecnologiche e le comunità costiere, il dibattito sui data center sottomarini rappresenta quindi un nuovo capitolo della transizione digitale, nel quale innovazione, sicurezza energetica e tutela della biodiversità dovranno essere affrontate come componenti di un’unica strategia.
Il confronto tra i progetti americani contestati e le iniziative industriali sviluppate in Cina dimostra che la crescita del settore dipenderà non soltanto dalla maturità tecnologica, ma anche dalla capacità di ottenere autorizzazioni, consenso pubblico e risultati ambientali verificabili.
Il futuro dell’intelligenza artificiale potrebbe quindi svilupparsi anche sotto la superficie degli oceani, ma la sua accettazione dipenderà dalla possibilità di dimostrare che il risparmio di acqua, energia e terreno non avvenga a discapito degli ecosistemi marini e delle comunità che da essi dipendono.
Fonti: Microsoft, risultati del Project Natick; Data Center Dynamics, chiusura di Project Natick, 2024; Federal Register, domanda preliminare DeepGreen nel Maine; Maine Public, moratoria di Eastport; South China Morning Post, studio sui brevetti cinesi, novembre 2026; Shanghai, data center sottomarino alimentato da energia eolica.