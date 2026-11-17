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Comunicato stampa
All'origine di una maggior gravità dei tic, motori e vocali, ci sarebbe un'alterazione dell'attenuazione sensoriale, il meccanismo che aiuta il cervello a ridurre le sensazioni prodotte dalle proprie azioni.
Questo l'esito di una ricerca guidata dall'Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l'Università di Verona e il Centro Tourette dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano.
Milano, 16 novembre 2026 – Quando compiamo un movimento, il nostro cervello ne anticipa le conseguenze sensoriali e tende a ridurne l'intensità percepita. Questo meccanismo, chiamato attenuazione sensoriale, ci aiuta a distinguere gli stimoli prodotti dalle nostre azioni da quelli provenienti dall'ambiente esterno. Una ricerca pubblicata sulla rivista internazionale Movement Disordersmostra che, negli adulti con sindrome di Tourette, questo meccanismo risulta alterato e che la sua alterazione è associata alla gravità dei tic.
Lo studio, coordinato da Laura Zapparoli del dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi di Milano-Bicoccae condotto da Giulia Stanco (Università degli Studi di Milano-Bicocca) e da Angela Marotta (dipartimento di Neuroscienze, biomedicina e movimento dell'Università degli Studi di Verona), è frutto della collaborazione tra i due atenei e il Centro Tourette dell'IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio di Milano, diretto da Mauro Porta.
La sindrome di Tourette è un disturbo del neurosviluppo caratterizzato dalla presenza di tic motori e vocali, spesso preceduti da sensazioni corporee spiacevoli, definite sensazioni premonitrici, che generano l'urgenza di eseguire il tic. Per comprendere meglio i meccanismi coinvolti nell'espressione di questi sintomi, i ricercatori hanno indagato il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni, concentrandosi in particolare sul fenomeno dell'attenuazione sensoriale.
La ricerca ha coinvolto 30 adulti con sindrome di Tourette e30 partecipanti sani di controllo, sottoposti a un compito sperimentale di riproduzione della forza, utilizzando un dispositivo sviluppato da Angela Marotta e da Mehran Emadi Andani, nell'ambito delle attività del gruppo di ricerca coordinato da Mirta Fiorio dell'Università degli Studi di Verona.
I partecipanti dovevano riprodurre una forza applicata al dito indice, direttamente o attraverso un dispositivo meccanico. I risultati sono stati poi messi in relazione con la gravità dei tic, valutata attraverso scale cliniche standardizzate.
Nei partecipanti sani, la forza veniva generalmente sovrastimata quando era riprodotta direttamente con un dito, in linea con il normale fenomeno dell'attenuazione sensoriale. Al contrario, le persone con sindrome di Tourette riproducevano la forza con maggiore accuratezza, indicando una minore attenuazione delle sensazioni generate dalle proprie azioni.
La differenza tra i due gruppi risultava soltanto quando la forza veniva riprodotta direttamente con il dito, mentre non si osservavano differenze significative quando veniva utilizzato il dispositivo meccanico.
In particolare, questo studio ha rivelato la relazione con la sintomatologia clinica: quanto minore era l'attenuazione sensoriale, tanto maggiore risultava la gravità dei tic. Questa associazione emergeva anche tenendo conto di altri fattori clinici, come l'assunzione di farmaci, la presenza di sintomi ossessivo-compulsivi e l'intensità delle sensazioni premonitrici. I risultati suggeriscono quindi che l'attenuazione sensoriale possa rappresentare un indicatore utile per comprendere i meccanismi sensomotori associati alla gravità dei tic.
«Il nostro studio fornisce la prima evidenza comportamentale di una ridotta attenuazione sensoriale nella sindrome di Tourette – spiegano Giulia Stanco e Angela Marotta, prime autrici della ricerca – I risultati contribuiscono a chiarire il ruolo dei processi di integrazione sensomotoria nell'espressione dei tic e suggeriscono che, oltre ai meccanismi di controllo motorio, anche il modo in cui il cervello elabora le conseguenze sensoriali delle proprie azioni possa essere associato alla gravità dei sintomi».
«Questa nuova prospettiva contribuisce a una comprensione più approfondita della sindrome di Tourette – aggiunge Laura Zapparoli, senior author della ricerca – Inoltre, apre a nuove direzioni di ricerca che potrebbero, in futuro, contribuire allo sviluppo di approcci terapeutici più mirati.»
La rilevanza di questa linea di ricerca è stata riconosciuta anche dalla European Society for the Study of Tourette Syndrome: nel giugno 2026, durante il congresso internazionale di Lubiana, la dott.ssa Giulia Stanco ha ricevuto il Professor Mary Robertson Award for Research Contribution 2026, conferito in onore della professoressa Mary Robertson con il sostegno di Tourettes Action UK.
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