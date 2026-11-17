(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Mentre i pm capitolini si affannano ad inquisire giovanissimi e non, per aver salutato romanamente Nanni de Angelis (si apprestano a fare lo stesso anche ad Acca Larentia), il Procuratore della Repubblica Lo Voi sembra non avere tempo per le pesanti denunce che gettano luce di verità sui fatti del 9 ottobre.
Infatti:
– La denuncia a sette poliziotti per aver detto il falso;
– La testimonianza di colui che porta l'infiltrato (e gli dà un nome) che spacca la finestra e apre la porta della CGIL;
– L'accusa verso il carabiniere che filma tutto, ma poi fa sparire i filmati;
– La denuncia contro il ministro Lamorgese per le falsità dette in Parlamento.
Tutto giace sul tavolo del Procuratore da anni.
Il procuratore della Repubblica Lo Voi, successore e conterraneo di Pignatone e Prestipino, inquisiti per mafia ed altri gravissimi reati, deve dare spiegazione di quel colossale vulnus della giustizia che lo stesso ministro Piantedosi chiamò "disparità di trattamento".
I tempi del porto delle nebbie devono finire. I magistrati sono responsabili di fronte al Popolo e a Dio per l'eclisse di giustizia di cui sono artefici così come delle lacrime di madri e figli di coloro che si ersero eroi contro la dittatura sanitaria.