(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Palermo e Rio de Janeiro rafforzano il proprio legame internazionale
attraverso la firma del Patto di gemellaggio tra le due città, un accordo
che punta a costruire nuove opportunità di collaborazione istituzionale,
culturale, economica e turistica tra il capoluogo siciliano e una delle
metropoli più importanti e conosciute al mondo.
Alla cerimonia di sottoscrizione hanno preso parte il sindaco di Palermo,
Roberto Lagalla, il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, gli
assessori Alessandro Anello (Turismo), Antonio Rini (Cultura) e Maurizio
Carta (Centro storico), insieme a Carlo Caiado, presidente del Consiglio
comunale di Rio de Janeiro, e Rosa Fernandes, assessora e decana del
Consiglio comunale della città brasiliana.
«Il gemellaggio con Rio de Janeiro rappresenta un passaggio importante per
Palermo e per la sua proiezione internazionale. Stringiamo un legame con
una delle più grandi città del mondo, una metropoli che, come Palermo,
possiede una straordinaria identità culturale, una storia ricca di
contaminazioni e una forte vocazione turistica. Vogliamo che questo accordo
non rimanga soltanto un atto formale, ma diventi uno strumento concreto per
costruire relazioni, scambi e opportunità a vantaggio delle nostre
comunità. Dalla cultura al turismo, dall'economia all'innovazione, sono
tanti gli ambiti nei quali possiamo sviluppare iniziative comuni e creare
nuove occasioni di crescita per Palermo», dichiara il sindaco Roberto
Lagalla.
Il Patto di gemellaggio individua un ampio ventaglio di settori nei quali
sviluppare una collaborazione strutturata: dalla formazione alla cultura,
dall'ambito sociale a quello economico e commerciale, fino ai settori
tecnologico e scientifico. Previsti, inoltre, percorsi di cooperazione in
materia di urbanistica, valorizzazione ambientale, attività portuali e
aeroportuali, turismo, sport e arti.
L'accordo punta a favorire non soltanto le relazioni tra le
amministrazioni, ma anche il coinvolgimento diretto delle rispettive
comunità e dei diversi protagonisti dei sistemi cittadini. Tra le attività
previste figurano incontri tra rappresentanti del mondo accademico,
artistico, culturale, sociale e produttivo, la partecipazione a conferenze,
congressi, seminari, workshop e manifestazioni di comune interesse, oltre
allo scambio di visite in occasione di fiere, mostre, festival, eventi
artistici, iniziative creative e appuntamenti sportivi.
A seguito della cerimonia si è svolto anche un tavolo tecnico con il
coinvolgimento di alcune delle principali realtà culturali e produttive
della città, a testimonianza della volontà di tradurre il gemellaggio in
occasioni concrete di collaborazione. Hanno partecipato, tra gli altri, la
presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, la presidente di
Federalberghi Palermo, Rosa Di Stefano, e il sovrintendente del Teatro
Massimo, Marco Betta.
Il confronto ha rappresentato un primo momento di dialogo per individuare
possibili direttrici di lavoro comune, valorizzando il contributo delle
imprese, del comparto turistico e delle istituzioni culturali nella
costruzione di rapporti stabili con la realtà brasiliana.
Il gemellaggio avrà una durata iniziale di cinque anni, con rinnovo
automatico per ulteriori periodi quinquennali, salvo diversa volontà delle
parti. Le iniziative saranno realizzate nel rispetto delle normative dei
due Paesi e, per la parte italiana, nell'ambito delle risorse del bilancio
comunale.
Con la firma dell'accordo, Palermo consolida dunque il proprio percorso di
apertura internazionale, puntando sulla costruzione di relazioni
istituzionali e sulla valorizzazione delle proprie eccellenze culturali,
turistiche ed economiche attraverso il dialogo e la collaborazione con una
delle principali realtà urbane del Brasile e del panorama mondiale.
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