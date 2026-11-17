(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Si è conclusa a Palermo, con una significativa partecipazione, la Settimana
culturale algerino-siciliana, due giornate dedicate all'incontro tra
culture, alla valorizzazione delle tradizioni e al rafforzamento dei legami
storici e umani che uniscono la Sicilia e l'Algeria.
Musica, arte, sfilate di abiti tradizionali, gastronomia e momenti di
condivisione hanno animato la manifestazione, offrendo alla città
un'importante occasione di conoscenza reciproca e dialogo interculturale.
Un'iniziativa che ha saputo mettere al centro le rispettive identità
culturali, riconoscendo nel Mediterraneo uno spazio comune di incontro,
scambio e cooperazione tra i popoli.
«Palermo è da sempre una città aperta al Mediterraneo, crocevia di culture,
popoli e tradizioni. Iniziative come questa dimostrano concretamente quanto
la cultura possa essere uno strumento straordinario di dialogo, conoscenza
reciproca e costruzione di relazioni autentiche. Valorizzare le tradizioni
delle comunità che vivono nella nostra città significa riconoscere il
patrimonio di esperienze, identità e competenze che arricchisce Palermo e
contribuisce a renderla una città sempre più inclusiva e internazionale.
L'amicizia tra Sicilia e Algeria rappresenta un legame prezioso, che
affonda le proprie radici nella storia comune del Mediterraneo e che oggi
abbiamo il dovere di alimentare attraverso occasioni di incontro e
collaborazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla
realizzazione di questa manifestazione, contribuendo a trasformare due
giornate di festa in un'importante esperienza di comunità», dichiara
Fabrizio Ferrandelli, assessore ai Rapporti con le comunità migranti del
Comune di Palermo.
La manifestazione si è svolta con il sostegno e la collaborazione del
Comune di Palermo e del Forum delle Culture, grazie all'impegno
dell'associazione algerina «Trinacria», presieduta da Mohamed Laouar, e
dell'associazione culturale del patrimonio italo-algerino per la promozione
artistica, storica e artigianale «Timgad», presieduta da Antonietta Cotti
Comettini, che ha curato in particolare la sfilata di abiti tradizionali,
offrendo al pubblico un suggestivo percorso attraverso la ricchezza e
l'eleganza del patrimonio sartoriale algerino.
All'iniziativa hanno preso parte, insieme all'assessore Fabrizio
Ferrandelli, Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare e
Dahmani, l'artista Fayçal Boukhtach e il dottor Kamal Ayachi.
Un contributo significativo è stato offerto anche da Fella Boudjemai,
personale e collettivo dell'iniziativa, evidenziando come rappresentare
contemporaneamente la propria cultura d'origine e quella della città che
oggi la accoglie significhi testimoniare concretamente la possibilità di
costruire appartenenze condivise, senza rinunciare alle proprie radici».