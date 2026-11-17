Si è conclusa a Palermo, con una significativa partecipazione, la Settimana

culturale algerino-siciliana, due giornate dedicate all'incontro tra

culture, alla valorizzazione delle tradizioni e al rafforzamento dei legami

storici e umani che uniscono la Sicilia e l'Algeria.

Musica, arte, sfilate di abiti tradizionali, gastronomia e momenti di

condivisione hanno animato la manifestazione, offrendo alla città

un'importante occasione di conoscenza reciproca e dialogo interculturale.

Un'iniziativa che ha saputo mettere al centro le rispettive identità

culturali, riconoscendo nel Mediterraneo uno spazio comune di incontro,

scambio e cooperazione tra i popoli.

«Palermo è da sempre una città aperta al Mediterraneo, crocevia di culture,

popoli e tradizioni. Iniziative come questa dimostrano concretamente quanto

la cultura possa essere uno strumento straordinario di dialogo, conoscenza

reciproca e costruzione di relazioni autentiche. Valorizzare le tradizioni

delle comunità che vivono nella nostra città significa riconoscere il

patrimonio di esperienze, identità e competenze che arricchisce Palermo e

contribuisce a renderla una città sempre più inclusiva e internazionale.

L'amicizia tra Sicilia e Algeria rappresenta un legame prezioso, che

affonda le proprie radici nella storia comune del Mediterraneo e che oggi

abbiamo il dovere di alimentare attraverso occasioni di incontro e

collaborazione. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato alla

realizzazione di questa manifestazione, contribuendo a trasformare due

giornate di festa in un'importante esperienza di comunità», dichiara

Fabrizio Ferrandelli, assessore ai Rapporti con le comunità migranti del

Comune di Palermo.

La manifestazione si è svolta con il sostegno e la collaborazione del

Comune di Palermo e del Forum delle Culture, grazie all'impegno

dell'associazione algerina «Trinacria», presieduta da Mohamed Laouar, e

dell'associazione culturale del patrimonio italo-algerino per la promozione

artistica, storica e artigianale «Timgad», presieduta da Antonietta Cotti

Comettini, che ha curato in particolare la sfilata di abiti tradizionali,

offrendo al pubblico un suggestivo percorso attraverso la ricchezza e

l'eleganza del patrimonio sartoriale algerino.

All'iniziativa hanno preso parte, insieme all'assessore Fabrizio

Ferrandelli, Ottavio Zacco, presidente della VI Commissione consiliare e

Dahmani, l'artista Fayçal Boukhtach e il dottor Kamal Ayachi.

Un contributo significativo è stato offerto anche da Fella Boudjemai,

personale e collettivo dell'iniziativa, evidenziando come rappresentare

contemporaneamente la propria cultura d'origine e quella della città che

oggi la accoglie significhi testimoniare concretamente la possibilità di

costruire appartenenze condivise, senza rinunciare alle proprie radici».