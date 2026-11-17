(AGENPARL) - Roma, 17 Novembre 2026 - Pesaro, 16 novembre 2026
COMUNICATO STAMPA
/Chiusura temporanea dal chilometro 5+800 per 30 metri/
MARCHE MULTISERVIZI IN FASCIA NOTTURNA
PESARO – Per lavori di straordinaria manutenzione del piano viabile
eseguiti da Marche Multiservizi, con ordinanza emessa dalla Provincia
viene disposta la chiusura temporanea al transito veicolare della
strada provinciale 30 'Sant'Angelo-Montelabbate', DAL CHILOMETRO 5+800
PER CIRCA 30 METRI (tratto all'altezza del salumificio Corsini, ndr),
DALLE ORE 20 DI MERCOLEDì 18 NOVEMBRE ALLE ORE 7 DI GIOVEDì 19
NOVEMBRE. La disposizione per garantire l'incolumità degli utenti
della strada e del personale che condurrà i lavori di attraversamento
totale, considerato che gli interventi non sono eseguibili in
sicurezza in presenza di traffico veicolare a doppio senso di marcia
né con restringimento di carreggiata.