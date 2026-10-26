Audizioni su istruttorie ambientali, clima, economia circolare e bonifiche Martedì alle 10.45 diretta webtv

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Martedì 27 ottobre, alle ore 10.45, la Commissione Ambiente della Camera, nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 3133, di conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, svolge le audizioni di rappresentanti di:
– Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica
– Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino settentrionale, Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po
– Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)