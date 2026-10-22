Forum Italia-Cuba al Consiglio regionale del Lazio: grande partecipazione di imprese, dopo la prima visita governativa sulla Zed Mariel dalla riforma economica cubana

Illustrate le nuove aperture dell’Avana a investimenti esteri e imprese private. Forte interesse delle aziende laziali

Si è svolto oggi nella Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio il Forum Italia-Cuba, che ha registrato una grande partecipazione e un forte interesse da parte delle imprese del Lazio. L’incontro ha segnato la prima visita governativa dedicata alla Zona Especial de Desarrollo Mariel dopo la riforma economica cubana.

Il Forum è stato promosso dal consigliere regionale Angelo Tripodi, presidente della Commissione lavoro, che ne ha curato l’organizzazione insieme a ICEPS, con l’Ambasciata di Cuba in Italia, la Zed Mariel e NOI Italia, Nuovo Osservatorio Internazionalizzazione Italia. Per la prima volta le imprese italiane hanno potuto confrontarsi direttamente con i rappresentanti governativi cubani sulle nuove opportunità che si aprono.

Fabrizio Della Bina, presidente ICEPS, ha approfondito il ruolo della cooperazione economica internazionale nello sviluppo dei rapporti tra Italia e Cuba. Il Consigliere segretario di presidenza, Fabio Capolei , ha parlato dei rapporti storici tra i due paesi, dell’importanza per le imprese italiane di varcare i confini verso mercati con grandi potenzialità. L’ambasciatore di Cuba in Italia, Jorge Luis Cepero Aguilar, ha illustrato il quadro di riforme avviato dal governo dell’Avana e le sue ricadute per le imprese italiane, con nuove aperture agli investimenti esteri e all’iniziativa privata. L’ambasciatore ha inoltre presentato il grande evento fiera a cui le aziende interessate potranno iscriversi entro il 10 novembre. Per tutte le informazioni è possibile rivolgersi a ICEPS o presso l’Ambasciata di Cuba a Roma.

Manuel Alejandro Cumbrado Muñiz, direttore della valutazione aziendale Zed Mariel, ha presentato investimenti, agevolazioni e settori strategici della Zona. Wendy Miranda Borroto, direttrice di coordinamento e procedure Zed Mariel, ha illustrato il nuovo sportello unico dedicato alle imprese, un ufficio pensato per gli imprenditori privati, con le facilitazioni previste per l’insediamento e l’avvio delle attività. Sebastiano Gobbo, presidente di NOI, è intervenuto sulla connessione tra imprese, istituzioni e mercati esteri per sviluppare nuove partnership.

Il dibattito conclusivo, moderato da Massimiliano Gambini, direttore ICEPS, ha visto numerose domande delle aziende presenti sulle modalità di ingresso nel mercato cubano e sulle prospettive di collaborazione.

Il consigliere Tripodi, impossibilitato a partecipare per un impegno familiare improrogabile, ha fatto portare i propri saluti ai presenti per voce del suo portavoce, la giornalista Francesca Fasani. «Le relazioni economiche internazionali sono un’occasione concreta per le imprese del Lazio, per il Made in Italy e, di conseguenza, per il lavoro e per i nostri territori», ha affermato Tripodi. «L’interesse e la partecipazione di oggi dimostrano che il sistema produttivo laziale vuole cogliere queste opportunità. Come Consiglio regionale continueremo a creare occasioni di confronto concrete tra imprese e istituzioni. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo appuntamento.»