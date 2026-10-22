Carburanti. Montaruli (FdI): Dal Governo fatti tangibili: taglio delle tasse, occupazione e oltre un miliardo contro il caro-carburanti

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "Il Governo ha già fatto tantissimo, perché quando si parla di caro-vita non si possono non considerare i risultati tangibili che ha conseguito. Penso soltanto al fatto dell'occupazione record e a un taglio delle tasse che è diventato veramente altissimo: parliamo di cifre di decine e decine di miliardi di taglio delle tasse. Questo è quello che il Governo ha fatto per il caro-vita e altrettanto ha fatto per la scuola: la dispersione scolastica è diminuita dall'11,4% al 7%, e questo è un altro risultato tangibile del Governo. Dopodiché, anche per gli autotrasportatori, grazie al lavoro serrato e alle misure che il ministro Salvini aveva già prospettato nei mesi precedenti, sono stati messi a terra 480 milioni e la cifra di cui si parla per il decreto odierno è di oltre 1 miliardo, proprio per fronteggiare il caro-carburanti. Ed è questo quello che fa un Governo pragmatico, che ha già portato risultati concreti."
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