PRESIDENTE

Bruxelles, Parlamento europeo

📌 9 – Partecipazione alla cerimonia di apertura della “World e-Parliament Conference 2026”

📌 14.30 – Incontro con la Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola

AULA

📌 11 – Svolgimento di interrogazioni

📌 14 – Seguito della discussione sui seguenti provvedimenti:

•⁠ ⁠Pdl antisemitismo

•⁠ ⁠Mozioni diritto di veto Ue

•⁠ ⁠Mozioni Corte penale internazionale

•⁠ ⁠Mozione politiche per il clima

•⁠ ⁠Pdl cittadinanza

•⁠ ⁠Pdl divieto importazione beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani in territorio palestinese

•⁠ ⁠Ddl circoscrizioni giudiziarie

•⁠ ⁠Pdl Registro nazionale orfani per crimini domestici

COMMISSIONI

📌11_Bilancio e Politiche Ue Camera e Senato_Audizione Raffaele Fitto, Vicepresidente Commissione Ue

📌11_David Rossi_Audizioni

📌11.45_Trasporti_Nuovo codice della strada, audizioni

📌12_Agricoltura_Crisi del comparto olivicolo, audizioni

📌12_Periferie_Audizione Presidenti di Municipio di Roma

📌12.30_Affari costituzionali_Vito Bardi, Presidente Basilicata, su autonomia differenziata

📌12.40_Affari sociali_Petizione riforma della medicina generale, audizioni

📌13_Affari esteri_Diritti umani, audizione Patricia Núñez, deputata Ecuador

📌13_Rischio idrogeologico_Audizione di Patrizia Rigoni e Claudio Cavazza

📌14.30_Copasir_Audizione del Direttore dell’AISI, Bruno Valensise

EVENTI

📌 10 – Sala della Regina – Misure di contrasto all’evasione fiscale, sicurezza delle banche dati dell’anagrafe tributaria e tutela della riservatezza dei dati dei contribuenti. Messaggio del Presidente della Camera Fontana. Diretta webtv

📌 10.30 – Aula dei Gruppi – Il congresso nazionale sullo sviluppo sostenibile dell’Appennino. Saluto del segretario di Presidenza Traversi. Diretta webtv

📌 10.30 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Anche io volevo il camion. Storie di donne e di trasporti” a cura di D. Appolloni. Serracchiani

📌 11.30 – Sala del Cenacolo – Inaugurazione della mostra “Pino Rauti nel centenario della nascita. L’uomo, il politico, l’intellettuale e le idee”. Saluto del vicepresidente Rampelli e del questore Trancassini. Diretta webtv

📌 11.30 – Corridoio degli Atti parlamentari – Inaugurazione della mostra “Terremoto Friuli 1976-2026”.

📌 12 – Sala del Refettorio – XV edizione del Premio letterario nazionale Alsium “Città di Ladispoli”. Messaggio del questore Trancassini. Diretta webtv

📌 15 – Sala del Refettorio – La condizione di insularità: dal riconoscimento costituzionale alle misure di contrasto. Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità. Diretta webtv

📌 15 – Sala Matteotti – Cannabis terapeutica. Il diritto alla cura, le sfide della produzione. Accesso ai farmaci, fornitura e prospettive di riforma in Italia e in Europa. Magi

📌 15.30 – Sala della Regina – Il Natale di Verona in tavola. I sapori, la storia, le tradizioni della città di Romeo e Giulietta. Videomessaggio del Presidente della Camera Fontana. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. Diretta webtv

CONFERENZE

📌 11.30 – Luciano Ciocchetti. Terapie avanzate e fondo per i farmaci innovativi

📌 13 – Isabella De Monte. Guerra ibrida: le democrazie sotto attacco

📌 16 – Stefania Ascari. Palestina e ddl antisemitismo

📌 17.30 – Eleonora Evi. Allevamenti e benessere animale: cosa chiedono gli italiani alla politica

📌 19 – Antonio Ferrara. S’INTRIGU – Sa morte stràna de Barbarina Steri