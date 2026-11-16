(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - “Desidero rivolgere le mie più vive congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Palma D’Ambrosio, che assume oggi l’incarico di nuova Console Generale d’Italia a Londra. La sua comprovata esperienza diplomatica e la sua sensibilità istituzionale rappresentano una garanzia preziosa per tutelare e valorizzare la nostra vasta e dinamica comunità residente nel Regno Unito». Lo dichiara in una nota Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e Presidente della Sezione bilaterale di amicizia Italia-Regno Unito dell’Unione Interparlamentare.
«I rapporti tra Roma e Londra vivono una fase di straordinaria sintonia e collaborazione su dossier strategici, dalla sicurezza alla crescita economica fino agli scambi culturali e giovanili. Sono certo che, anche grazie alla guida della Console Generale D’Ambrosio e in piena sinergia con l’Ambasciata, la Farnesina e la diplomazia parlamentare, sapremo rafforzare ulteriormente i legami tra i nostri due Paesi e offrire risposte sempre più puntuali ai tanti connazionali che vivono, studiano e lavorano oltremanica», conclude Cattaneo.