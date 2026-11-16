(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - La seduta potrà essere seguita in diretta streaming
Livorno, 16 novembre 2026 – La Prima Commissione (Affari Istituzionali) e la Quinta Commissione (Politiche Sociali) sono state convocate in seduta congiunta, dal presidente del Consiglio Comunale Pietro Caruso, per mercoledì 18 novembre 2026 alle ore 9.00 per discutere il seguente ordine del giorno:
* Proposta di CC n. 343: "Proposta di deliberazione avanzata da Consigliere comunale di istituzione del servizio di volontariato civico comunale con approvazione del relativo regolamento ed istituzione dell'albo dei volontari civici", proposta del Consigliere Carlo Ghiozzi; * Approvazione verbale seduta congiunta 1^ e 5^ commissione consiliare del 18 maggio 2026; * Approvazione verbale seduta congiunta 1^ e 5^ commissione consiliare del 3 giugno 2026; * Approvazione verbale seduta congiunta 1^ e 5^ commissione consiliare del 23 luglio 2026.
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.
Prima Commissione Consiliare (Affari Istituzionali)
Vice Presidenti: Panciatici Pietro (Buongiorno Livorno)
Altri componenti: Sassetti Irene, Enrico Bianchi, Matteo Vivoli (Partito Democratico); Andrea Dinelli (Fratelli d'Italia)
Quinta Commissione Consiliare "Politiche sociali"
Altri componenti: Andrea Benassi, Enrico Bianchi, Giorgio Pacini (Partito Democratico); Giovanni La Sala (Livorno Civica); Roberto Danieli (Protagonisti per la Città); Camilla Barontini (Gruppo Misto)
I Presidenti dei Gruppi consiliari fanno parte delle Commissioni consiliari permanenti e della Commissione Speciale senza diritto di voto a norma dell'art. 16, co.5, del Regolamento del Consiglio Comunale; qualora nelle Commissioni consiliari non vi sia rappresentanza di un gruppo, si applica l'art. 16 ter, co. 1, per cui i Presidenti dei Gruppi consiliari partecipano di diritto alle Commissioni con facoltà di parola e con voto limitato ai casi in cui il gruppo non sia altrimenti rappresentato in seno alla Commissione.
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