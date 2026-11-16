(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - "Apprendo con grande delusione che Milano ha perso il primo posto nella classifica per la qualità della vita a causa della sicurezza. Cosa ne penserà ora Sala che ha sempre detto che l'insicurezza a Milano è solo una questione di percezione definendo l'esercito mandato dal Governo uno spot elettorale?".
Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi Riccardo De Corato.