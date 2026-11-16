(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Il nuovo giudice della Corte costituzionale, Alberto Giusti, eletto lo scorso 26 ottobre dalla Corte suprema di Cassazione, ha prestato giuramento al Palazzo del Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al Presidente del Senato Ignazio La Russa e al Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana. Resterà in carica fino a novembre 2035.
Alla cerimonia erano presenti le alte cariche dello Stato e, per la Corte costituzionale, il Presidente Francesco Viganò e il Collegio.