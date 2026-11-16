(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Risposta ufficiale del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro all’istanza di accesso civico generalizzato sulle Federazioni Sportive Nazionali. Dopo una ricerca negli archivi del servizio, l’azienda sanitaria dichiara che dal 2021 non risulta effettuata alcuna attività di controllo e vigilanza presso le sedi federali. Il riscontro riguarda esclusivamente gli archivi e le competenze della struttura interpellata e non consente di escludere verifiche svolte da altri organismi.
Un nuovo elemento documentale emerge dall’inchiesta giornalistica di Agenparl sui controlli in materia di salute e sicurezza del lavoro presso le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali.
L’ASL Roma 3, attraverso il Dipartimento di Prevenzione – Unità Operativa Complessa Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPreSAL), ha risposto all’istanza di accesso civico generalizzato relativa alle ispezioni, alla formazione obbligatoria, allo stress lavoro-correlato e ai rischi psicosociali.
La comunicazione ufficiale, datata 16 novembre 2026, protocollo n. 96398, contiene un’affermazione di particolare rilievo per l’approfondimento giornalistico.
L’azienda sanitaria riferisce che, a seguito di una ricerca negli archivi del proprio servizio, non risulta essere stata effettuata dal 2021 a oggi alcuna attività di controllo e vigilanza nelle sedi delle Federazioni Sportive Nazionali.
Si tratta di una dichiarazione formale dell’ufficio competente, che richiede tuttavia una lettura rigorosa del suo perimetro territoriale, amministrativo e documentale.
La risposta ufficiale: nessuna attività di controllo risultante dagli archivi del servizio
L’istanza di Agenparl, acquisita dall’ASL Roma 3 il 26 ottobre 2026, con protocollo n. 89531, chiedeva di conoscere quali verifiche fossero state effettuate presso le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali ricadenti nel territorio di competenza.
Il riscontro del 16 novembre è sintetico ma esplicito.
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro comunica:
«A seguito di attenta ricerca negli archivi presenti in questo Servizio PreSAL, non risulta essere stata effettuata dal 2021 ad oggi alcuna attività di controllo e vigilanza nelle sedi delle Federazioni Sportive Nazionali».
Questa è la circostanza documentale centrale della risposta.
Non si tratta semplicemente della mancata pubblicazione di verbali ispettivi su un sito istituzionale. È il servizio sanitario competente a dichiarare, sulla base della ricerca effettuata nei propri archivi, che non risultano attività di controllo e vigilanza riferite alle sedi delle Federazioni Sportive Nazionali.
La comunicazione non contiene elenchi di ispezioni, verbali di sopralluogo, prescrizioni o provvedimenti conseguenti a verifiche.
La dichiarazione deve però essere circoscritta agli archivi consultati e all’attività del servizio che ha fornito il riscontro.
Non equivale a sostenere che nessuna autorità abbia effettuato controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali nell’intero territorio nazionale.
Quali controlli erano stati richiesti?
La richiesta giornalistica, datata 24 ottobre 2026, riguarda il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 settembre 2026.
L’istanza è stata formulata ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, con riferimento agli atti già detenuti dall’amministrazione.
L’obiettivo era verificare l’esistenza di documentazione su sei ambiti fondamentali.
Ispezioni e sopralluoghi. Registri, prospetti e atti conclusivi relativi alle eventuali attività ispettive svolte presso le sedi federali.
Valutazione dei rischi. Documentazione sulle verifiche dell’adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, compresa la valutazione dello stress lavoro-correlato.
Formazione obbligatoria. Atti relativi ai controlli sulla formazione dei lavoratori, sulla frequenza ai corsi e sul completamento dei percorsi previsti dalla normativa.
Responsabilità organizzative. Verifiche sulla formazione obbligatoria delle figure che esercitano specifiche responsabilità in materia di salute e sicurezza.
Rischi psicosociali. Documentazione relativa agli eventuali controlli sulle condizioni organizzative rilevanti per la tutela della salute dei lavoratori.
Prescrizioni e verifiche successive. Eventuali provvedimenti, disposizioni, prescrizioni e atti relativi all’attuazione delle misure richieste.
La risposta dell’ASL Roma 3 non affronta separatamente ciascuna categoria documentale, ma comunica un dato generale: non risultano attività di controllo e vigilanza nelle sedi federali nel periodo indicato dalla struttura.
Stress lavoro-correlato: perché la verifica è rilevante
La questione assume particolare interesse alla luce della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’articolo 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi comprenda anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo le disposizioni applicabili.
Nelle organizzazioni lavorative, comprese quelle operanti nel settore sportivo, la prevenzione può riguardare fattori connessi all’organizzazione delle attività, ai carichi di lavoro, alla distribuzione delle responsabilità e alle condizioni nelle quali vengono svolte le mansioni.
L’obbligo di valutare i rischi compete ai soggetti individuati dalla normativa, in particolare al datore di lavoro, secondo le rispettive responsabilità.
L’attività di vigilanza delle autorità competenti costituisce un ambito distinto.
La mancanza di controlli risultanti dagli archivi di un servizio territoriale non dimostra automaticamente che una Federazione abbia omesso la valutazione dei rischi.
Allo stesso modo, non consente di accertare se gli obblighi siano stati adempiuti correttamente.
Per rispondere a tali domande occorrerebbe esaminare ulteriori documenti, nel rispetto della normativa applicabile e delle competenze dei soggetti coinvolti.
Formazione obbligatoria: il problema della verifica documentale
Un altro punto dell’inchiesta riguarda la formazione dei lavoratori e delle figure che svolgono compiti rilevanti per la sicurezza.
L’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina gli obblighi formativi secondo le funzioni concretamente esercitate e le disposizioni vigenti.
La richiesta di Agenparl mirava a conoscere non soltanto l’eventuale esistenza di corsi, ma soprattutto i controlli effettuati sulla documentazione relativa alla formazione obbligatoria.
La risposta dell’ASL Roma 3 non fornisce dati sull’effettivo svolgimento dei corsi nelle Federazioni.
Comunica, invece, che negli archivi del servizio non risultano attività di controllo e vigilanza presso le sedi federali dal 2021.
Anche in questo caso è essenziale distinguere l’adempimento dell’obbligo formativo dall’eventuale verifica ispettiva del suo rispetto.
L’assenza di quest’ultima, per quanto dichiarato dall’ufficio, non costituisce di per sé prova della mancata formazione.
Il nodo territoriale: quali sedi federali ricadono nella competenza dell’ASL Roma 3?
La comunicazione apre una questione che richiede un ulteriore approfondimento documentale.
L’istanza riguardava le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali situate nel territorio di competenza dell’azienda sanitaria.
Per valutare pienamente la portata del riscontro sarebbe necessario individuare quali sedi federali, nel periodo 2021-2026, fossero effettivamente presenti nel territorio dell’ASL Roma 3.
La risposta ricevuta non contiene un elenco delle strutture considerate nella ricerca.
Non precisa inoltre se l’assenza di attività di vigilanza riguardi sedi federali effettivamente individuate oppure se, nel periodo esaminato, non risultassero strutture riconducibili alle Federazioni Sportive Nazionali nell’ambito territoriale interessato.
Questa distinzione è decisiva.
Un conto è accertare che determinate sedi fossero presenti e non risultassero oggetto di controlli da parte del servizio; un altro è verificare che non vi fossero sedi rientranti nel perimetro della richiesta.
La comunicazione dell’ASL Roma 3, da sola, non permette di risolvere tale questione.
L’assenza di controlli documentati non equivale all’assenza di vigilanza in tutto il sistema
La risposta istituzionale riguarda esclusivamente la ricerca effettuata negli archivi del Servizio PreSAL dell’ASL Roma 3.
Non consente quindi di escludere che attività di controllo siano state svolte da altri soggetti istituzionali, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, oppure presso sedi situate in territori di competenza di altre aziende sanitarie.
Non permette neppure di stabilire se siano state effettuate attività amministrative o informative diverse dalle ispezioni e dalla vigilanza espressamente richiamate nella comunicazione.
La precisazione è necessaria per evitare conclusioni più ampie di quelle sostenute dal documento.
Resta tuttavia il dato di interesse pubblico: un servizio territoriale di prevenzione e sicurezza sul lavoro ha formalmente dichiarato che, nei propri archivi, non risultano attività di controllo e vigilanza presso le sedi delle Federazioni Sportive Nazionali dal 2021.
È un elemento che merita di essere approfondito attraverso il confronto con gli altri enti competenti e con la distribuzione territoriale delle sedi federali.
I prossimi interrogativi: sedi, programmazione e criteri di vigilanza
La risposta dell’ASL Roma 3 suggerisce ulteriori quesiti di carattere amministrativo e organizzativo.
Occorre comprendere quali sedi federali fossero presenti nel territorio interessato, quali criteri siano stati adottati per la programmazione delle attività di vigilanza e se il settore delle Federazioni Sportive Nazionali sia stato considerato nell’ambito delle priorità ispettive.
È inoltre utile distinguere tra controlli programmati, interventi conseguenti a segnalazioni, verifiche mirate e altre attività di prevenzione.
La normativa non implica che ogni singola organizzazione debba necessariamente ricevere un’ispezione in ciascun periodo pluriennale.
La programmazione dei controlli dipende dalle attribuzioni degli organismi competenti, dalle risorse disponibili, dai criteri di priorità e dagli eventuali elementi di rischio o dalle segnalazioni ricevute.
Pertanto, la mancata effettuazione di ispezioni, anche qualora confermata per specifiche sedi, non costituisce automaticamente un’omissione illegittima dell’autorità di vigilanza.
Per valutare il funzionamento del sistema occorre conoscere i criteri di programmazione e le attività concretamente svolte.
Un riscontro ufficiale che apre una nuova fase dell’inchiesta
La comunicazione dell’ASL Roma 3 rappresenta un risultato documentale dell’iniziativa di trasparenza promossa da Agenparl.
L’azienda sanitaria ha risposto alla richiesta indicando l’esito della ricerca effettuata nei propri archivi.
Il documento consente di fissare un primo elemento verificabile, senza trasformarlo in un giudizio anticipato sull’operato delle Federazioni o delle autorità pubbliche.
L’inchiesta proseguirà attraverso l’esame delle eventuali risposte delle altre aziende sanitarie e degli organismi competenti, con l’obiettivo di ricostruire un quadro territoriale più completo delle attività di controllo.
La questione centrale non è soltanto sapere se siano state effettuate ispezioni, ma comprendere dove, su quali strutture, con quali criteri, su quali rischi e con quali risultati.
Il riscontro dell’ASL Roma 3 rende questa verifica ancora più importante.
La trasparenza, in un settore che coinvolge lavoratori, strutture sportive e interessi pubblici, richiede infatti di distinguere ciò che risulta dagli atti da ciò che resta ancora da accertare.
Fonte documentale: ASL Roma 3, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, comunicazione del 16 novembre 2026, protocollo n. 96398, in risposta all’istanza acquisita il 26 ottobre 2026, protocollo n. 89531.
Riferimenti normativi: D.Lgs. n. 81/2008, articoli 28 e 37; D.Lgs. n. 33/2013, articoli 5 e 5-bis.