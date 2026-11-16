(AGENPARL) - Roma, 16 Novembre 2026 - Nuovo incontro tra il SAP e rappresentanti politici per discutere della prossima Legge di Bilancio e delle necessità imprescindibili per il Comparto Sicurezza e Difesa.
Alla riunione con diversi esponenti della coalizione di centrosinistra – tra cui il Deputato Matteo Mauri, responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico, la Capogruppo di Italia Viva alla Camera Maria Elena Boschi, il Senatore Enrico Borghi, Vicepresidente Italia Viva, Luigi Iorio, Coordinatore segreteria nazionale del Psi, Filiberto Zaratti, Deputato di AVS, l’On. Riccardo Magi, Segretario Nazionale di +Europa, i Deputati del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri e Vittoria Baldino, Vicepresidente M5S – ha partecipato Cesare Corica, Segretario Nazionale del SAP.
Ai rappresentanti politici, molti dei quali membri della I Commissione Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni, Corica ha ribadito l’importanza di dare priorità al finanziamento della previdenza dedicata, in maniera da poter compensare la mai attivata previdenza complementare. Allo stesso tempo, ha ricordato molteplici questioni fondamentali per l’apparato della pubblica sicurezza, come il ripianamento degli organici e la necessità di valutare risorse sia per il riordino delle carriere che per l’area negoziale dirigenziale.
“Altrettanto rilevanti sono anche l’impegno attivo per lo scorrimento delle graduatorie valide e un intervento concreto per i concorsi straordinari per Sostituti Commissari. Per quanto riguarda il tema degli ausiliari – ha precisato il Segretario Nazionale – per il SAP è imprescindibile prevedere degli strumenti di stabilizzazione e che il titolo di studio necessario sia il diploma di scuola secondaria di secondo grado”.