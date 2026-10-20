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Emilia Romagna

Domenica 25 ottobre Festa della semina, Open Day del Gusto Autunno. A Villa Smeraldi una giornata dedicata alla valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del territorio della Pianura Bolognese

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - [image: cittametroboridottoda10.jpg]

comunicato stampa | Bologna, 20 ottobre 2026

A Villa Smeraldi una giornata dedicata alla valorizzazione del cibo, della
cultura e delle tradizioni del territorio della Pianura Bolognese

Domenica 25 ottobre a Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina torna
la Festa della Semina, Open Day del Gusto d'Autunno, un'occasione per
riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese nei
mesi autunnali.
*Dalle 10 fino al tramonto* la Villa e il Museo ospiteranno mostre,
rievocazioni, laboratori, concerti e il tradizionale mercato dei produttori
locali.
Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, salvo dove diversamente
indicato, con prenotazione a o al

Fulcro della giornata la *rievocazione della semina* con seminatrice
meccanica preceduta dalla selezione del seme con svecciatore a cura
dell'associazione Gruppo della Stadura.
Sarà possibile visitare inoltre il *Pomario* e la "Mostra Pomologica di
mele e pere: la riscoperta di antichi sapori" a cura del Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum – Università
di Bologna.

Al mattino tour a pagamento alla scoperta della storia di Villa
Smeraldi e a*peritivo
guidato* dal sommelier Adolfo Bonazzi con i vini della Locanda Smeraldi.
Appuntamento con lo *Spazio Cinni* con lettura e laboratorio dedicato ai
bimbi e alle bimbe dai 2 ai 5 anni e con Seminar parole, letture ad alta
voce di filastrocche, storie e poesie per bambini e bambine dai 6 ai 9
anni.
Al pomeriggio *laboratorio di cucina contadina *alla scoperta del
miglio e delle sue proprietà e *Trame di Comunità*, attività laboratoriale
condivisa a cura di Nikola Filipovic.

Durante la giornata sarà possibile visitare le *mostre* "Denis Gavina,
fotografo di pianura", "Campagne Italiane, tra abbandoni, trasformazioni e
ritorni" e "Cara Anna", illustrazioni di Gabriella Giandelli per la poesia
di Beatrice Zerbini.
È prevista anche l'esposizione di produttori e prodotti del territorio e
vendita.
Per l'occasione *il Museo sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata*.

In caso di maltempo verranno garantite solo le attività al chiuso.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Museo

La Festa della Semina, Open Day del Gusto Autunno si inserisce nel
cartellone del Festival della Cultura Tecnica
della Città metropolitana di
Bologna in collaborazione con i partner regionali e metropolitani.
Leggi il comunicato online

(AGENPARL)
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