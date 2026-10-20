Domenica 25 ottobre Festa della semina, Open Day del Gusto Autunno. A Villa Smeraldi una giornata dedicata alla valorizzazione del cibo, della cultura e delle tradizioni del territorio della Pianura Bolognese

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comunicato stampa | Bologna, 20 ottobre 2026

A Villa Smeraldi una giornata dedicata alla valorizzazione del cibo, della

cultura e delle tradizioni del territorio della Pianura Bolognese

Domenica 25 ottobre a Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina torna

la Festa della Semina, Open Day del Gusto d'Autunno, un'occasione per

riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese nei

mesi autunnali.

*Dalle 10 fino al tramonto* la Villa e il Museo ospiteranno mostre,

rievocazioni, laboratori, concerti e il tradizionale mercato dei produttori

locali.

Tutte le iniziative sono a partecipazione gratuita, salvo dove diversamente

indicato, con prenotazione a o al

Fulcro della giornata la *rievocazione della semina* con seminatrice

meccanica preceduta dalla selezione del seme con svecciatore a cura

dell'associazione Gruppo della Stadura.

Sarà possibile visitare inoltre il *Pomario* e la "Mostra Pomologica di

mele e pere: la riscoperta di antichi sapori" a cura del Dipartimento di

Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'Alma Mater Studiorum – Università

di Bologna.

Al mattino tour a pagamento alla scoperta della storia di Villa

Smeraldi e a*peritivo

guidato* dal sommelier Adolfo Bonazzi con i vini della Locanda Smeraldi.

Appuntamento con lo *Spazio Cinni* con lettura e laboratorio dedicato ai

bimbi e alle bimbe dai 2 ai 5 anni e con Seminar parole, letture ad alta

voce di filastrocche, storie e poesie per bambini e bambine dai 6 ai 9

anni.

Al pomeriggio *laboratorio di cucina contadina *alla scoperta del

miglio e delle sue proprietà e *Trame di Comunità*, attività laboratoriale

condivisa a cura di Nikola Filipovic.

Durante la giornata sarà possibile visitare le *mostre* "Denis Gavina,

fotografo di pianura", "Campagne Italiane, tra abbandoni, trasformazioni e

ritorni" e "Cara Anna", illustrazioni di Gabriella Giandelli per la poesia

di Beatrice Zerbini.

È prevista anche l'esposizione di produttori e prodotti del territorio e

vendita.

Per l'occasione *il Museo sarà aperto gratuitamente per tutta la giornata*.

In caso di maltempo verranno garantite solo le attività al chiuso.

Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Museo

La Festa della Semina, Open Day del Gusto Autunno si inserisce nel

cartellone del Festival della Cultura Tecnica

della Città metropolitana di

Bologna in collaborazione con i partner regionali e metropolitani.

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