Eventi in diretta di oggi alla Camera dei deputati

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - Eventi in diretta di oggi:
📌 10 – Sala del Refettorio – 46° Paladino d’Oro sport film festival. Saluto della segretaria di Presidenza Varchi.
🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32529
📌 15 – Sala del Refettorio – Presentazione del libro “E-sport e fiscalità nell’economia digitale” a cura di F. Saponaro. Saluto del segretario di Presidenza Battistoni. 🎥 Diretta webtv qui: https://webtv.camera.it/evento/32534
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