DPFP: SALA (FI), “CREDIBILITÀ E STABILITÀ PORTANO BENEFICI A FAMIGLIE E IMPRESE

(AGENPARL) - Roma, 14 Ottobre 2026 - "Il Documento programmatico di finanza pubblica non è soltanto un insieme di numeri: indica ai cittadini l'andamento dei conti, le previsioni economiche e gli indirizzi per il futuro. In una fase geopolitica ed economica complessa, una previsione di crescita dell'1% conferma la resilienza e la stabilità del nostro Paese". Lo afferma Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia, intervenendo in Aula sul Documento programmatico di finanza pubblica. "La credibilità dei conti pubblici ha effetti concreti", prosegue Sala. "Uno Stato affidabile si finanzia a condizioni migliori e questa fiducia si riflette anche sul credito a famiglie e imprese, sugli investimenti e sulla competitività. Il Documento garantisce inoltre continuità alle scelte già compiute dal Governo, dalla riduzione del cuneo fiscale alla nuova Irpef, e consente di programmare con maggiore certezza risorse per sanità, scuola e assistenza. La stabilità costruita in questi anni ci permette anche di reagire meglio alle emergenze, dalla sicurezza a quella energetica. La serietà dei conti non è un esercizio tecnico, ma la condizione per proteggere redditi, servizi, investimenti e futuro del Paese", conclude Sala.
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