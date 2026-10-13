Bonino, Richetti: “Sue battaglie per i diritti sono eredità per i giovani

(AGENPARL) - Roma, 13 Ottobre 2026 - "Nella scorsa legislatura, quando eravamo insieme nella componente al
Senato di Azione e +Europa, ho avuto modo di approfondire la conoscenza
politica con Emma Bonino che ha dimostrato, in diversi momenti, la
consapevolezza di quanto fossero importanti le istituzioni, la loro
credibilità e il modo di viverle. È stata in grado di confrontarsi con i
più grandi riferimenti internazionali grazie ad una grandissima capacità di
relazione e, nelle sue battaglie per i diritti, ha messo al centro chi di
quei diritti doveva beneficiare. Oggi tante persone e tanti giovani la
ricordano proprio perché sanno che i diritti di cui godono sono il frutto
delle battaglie di chi li ha preceduti e di chi ha scelto non solo di
vivere un tempo, ma di interpretarlo".
Camera in occasione della commemorazione di Emma Bonino.