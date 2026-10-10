(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - “Ricordati ragazza”, la Camera alla Festa del Cinema di Roma con il film di Claudia Gerini sulle donne, dal primo voto alle battaglie comuni. Partecipa Ascani
La Camera dei deputati ha collaborato alla realizzazione di “Ricordati ragazza”, il film diretto da Claudia Gerini che sarà presentato in anteprima domenica 25 ottobre, alle ore 15.30, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma.
Una novità per la Camera, che partecipa così a un progetto cinematografico attraverso il Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, presieduto dalla vicepresidente Anna Ascani, che sarà presente alla prima. L’iniziativa si unisce al calendario degli appuntamenti promossi da Montecitorio per gli ottant’anni dell’Assemblea costituente e del primo voto delle donne italiane e valorizza il patrimonio della documentazione parlamentare attraverso il linguaggio del cinema, per avvicinare soprattutto i più giovani alla storia delle istituzioni, al ruolo delle Madri Costituenti e al significato del voto.
Prodotto da Luce Cinecittà, in collaborazione con Camera dei deputati, Ministero della Cultura, Rai Cinema e Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, il film vede Claudia Gerini alla regia e un cast che comprende Paola Minaccioni, Pia Engleberth, Lia Grieco e Caterina Quintavalla.
Al centro del racconto c’è Matilde, diciottenne poco interessata al suo primo appuntamento con le urne. Saranno la madre e la nonna ad accompagnarla alla scoperta delle conquiste che hanno reso possibile quel gesto, intrecciando la memoria familiare con la storia del Paese.
Attraverso ricostruzioni cinematografiche, testimonianze e materiali d’archivio, il film ripercorre il cammino dell’emancipazione femminile e restituisce voce alle ventuno donne costituenti anche attraverso gli atti parlamentari. Un racconto che mette in luce il valore della partecipazione e la capacità delle donne di fare squadra per raggiungere obiettivi comuni.