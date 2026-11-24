(AGENPARL) - Roma, 24 Novembre 2026 - Martedì 24 novembre, alle ore 15.55, presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera si svolge il convegno "Microimprese, la forza del Paese". Messaggio del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.
Trending
- Microimprese, la forza del Paese – Martedì alle 15.55 diretta webtv Messaggio di Fontana
- De Gennaro: Siracusano, rispettare sue volontà e pubblicare lettera lasciata
- Comunicato Stampa 2069/2026 Turismo. Domani, martedì 24 novembre il vicepresidente Pavanetto interverrà alle 17.10 al convegno conclusivo Verona Roots Fest 2026 alla Camera di Commercio di Verona
- Corea del Sud, allarme a Ulleung per gli aerei russi: decollano gli F-15K, protesta con Mosca
- MARCATORI NEI CORTEI: PAOLONI (SAP), UTILI PER RICONOSCERE I VIOLENTI E PROTEGGERE I MANIFESTANTI
- Nomina Commissione per la verifica delle candidature: Galliani rinuncia al ricorso, dichiarato estinto il procedimento
- Giustizia: Bisa (Lega): concorsi regionali proposta di buonsenso
- Giustizia, Stefani (Lega): bene Ostellari, avanti con federalismo della giustizia
- TRIBUNALI: OSTELLARI (LEGA), CONCORSI SU BASE REGIONALE PER FEDERALISMO DELLA GIUSTIZIA
- DL SCUOLA, ORRICO (M5S): AUTO-OSTRUZIONISMO MAGGIORANZA HA MESSO IN RIDICOLO RUOLO PARLAMENTO
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu