LEGGE ELETTORALE: FRIJIA (FDI), “DOPO 35 ANNI TORNANO LE PREFERENZE, CENTRODESTRA E FRATELLI D’ITALIA MANTENGONO GLI IMPEGNI

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale gli italiani tornano protagonisti. Dopo 35 anni tornano le preferenze, arriva il voto fuori sede per studenti e lavoratori e prima del voto sarà chiaro chi si candida a guidare il Governo e quale coalizione lo sostiene. Più scelta per i cittadini, più rappresentatività e maggiore stabilità per il Paese".
"Per anni la sinistra ha promesso preferenze, voto fuori sede e riforme per rendere più stabile il sistema. Oggi Fratelli d'Italia e il centrodestra di Governo trasformano quelle promesse in fatti. Il premio di maggioranza risponde all'esigenza di garantire governabilità: chi viene scelto dagli italiani deve poter governare e avere il tempo necessario per realizzare il programma sul quale ha chiesto il consenso. L'Italia ha conosciuto per decenni governi brevi, maggioranze cambiate in corsa e continui cambi di esecutivo: la stabilità è la condizione per dare continuità all'azione di Governo e ottenere risultati. Abbiamo riportato la scelta dei parlamentari nelle mani degli elettori e rafforzato il legame tra il voto e la possibilità di governare. È quello che per anni è stato promesso e che oggi Fratelli d'Italia e il centrodestra hanno realizzato. Alla sinistra che oggi contesta questa riforma viene spontanea una domanda: se preferenze, voto fuori sede e stabilità erano davvero una priorità, perché non li ha realizzati quando ne ha avuto la possibilità? Forse la risposta è proprio nella domanda: senza governi stabili e senza una maggioranza in grado di portare avanti un programma, anche le riforme che si promettono restano promesse. Oggi – conclude Frijia – la parola torna agli italiani: più scelta, più rappresentatività e più stabilità".