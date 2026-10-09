Close Menu
Trending
venerdì 9 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

LEGGE ELETTORALE: FRIJIA (FDI), “DOPO 35 ANNI TORNANO LE PREFERENZE, CENTRODESTRA E FRATELLI D’ITALIA MANTENGONO GLI IMPEGNI

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "Con l'approvazione definitiva della nuova legge elettorale gli italiani tornano protagonisti. Dopo 35 anni tornano le preferenze, arriva il voto fuori sede per studenti e lavoratori e prima del voto sarà chiaro chi si candida a guidare il Governo e quale coalizione lo sostiene. Più scelta per i cittadini, più rappresentatività e maggiore stabilità per il Paese".

"Per anni la sinistra ha promesso preferenze, voto fuori sede e riforme per rendere più stabile il sistema. Oggi Fratelli d'Italia e il centrodestra di Governo trasformano quelle promesse in fatti. Il premio di maggioranza risponde all'esigenza di garantire governabilità: chi viene scelto dagli italiani deve poter governare e avere il tempo necessario per realizzare il programma sul quale ha chiesto il consenso. L'Italia ha conosciuto per decenni governi brevi, maggioranze cambiate in corsa e continui cambi di esecutivo: la stabilità è la condizione per dare continuità all'azione di Governo e ottenere risultati. Abbiamo riportato la scelta dei parlamentari nelle mani degli elettori e rafforzato il legame tra il voto e la possibilità di governare. È quello che per anni è stato promesso e che oggi Fratelli d'Italia e il centrodestra hanno realizzato. Alla sinistra che oggi contesta questa riforma viene spontanea una domanda: se preferenze, voto fuori sede e stabilità erano davvero una priorità, perché non li ha realizzati quando ne ha avuto la possibilità? Forse la risposta è proprio nella domanda: senza governi stabili e senza una maggioranza in grado di portare avanti un programma, anche le riforme che si promettono restano promesse. Oggi – conclude Frijia – la parola torna agli italiani: più scelta, più rappresentatività e più stabilità".

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl