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Agroalimentare

Agricoltura. Sottosegretario La Pietra, con approvazione ColtivaItalia oltre 1 miliardo di nuove risorse per filiere, giovani e olivicoltura 

RedazioneBy Nessun commento3 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con il ColtivaItalia mettiamo in campo risorse senza precedenti per spezzare decenni di immobilismo e restituire centralità politica ed economica alla nostra agricoltura”, ha dichiarato il sottosegretario al Masaf, senatore Patrizio La Pietra. “Non finanziamo interventi a pioggia o bonus temporanei, ma una pianificazione strutturale che tutela le filiere in difficoltà, incentiva l’innovazione tecnologica e spalanca le porte della terra alle nuove generazioni, offrendo cibo di qualità a prezzi accessibili e difendendo l’ambiente senza sacrificare la sostenibilità economica delle nostre aziende. L’approvazione del ColtivaItalia, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, rappresenta il coronamento di una strategia complessiva d’investimento avviata sin dall’insediamento dell’Esecutivo guidato dal Presidente Giorgia Meloni. In questi anni di mandato, il Governo ha stanziato cifre record a sostegno dell’agricoltura, mobilitando oltre 17 miliardi di euro complessivi per rafforzare l’efficacia dei contratti di filiera, favorire l’agricoltura di precisione e implementare i sistemi di digitalizzazione delle campagne. Il testo approvato destina una quota cruciale alla continuità aziendale e all’accesso dei giovani nel settore primario, stanziando 150 milioni di euro in credito d’imposta e agevolazioni per imprenditori di età compresa tra i 18 e i 41 anni. A questa misura finanziaria si affianca l’azione strategica di ISMEA, pronta a concedere in comodato d’uso gratuito o agevolato per 10 anni ben 8.417 ettari di terre demaniali della Banca della Terra, offrendo ai giovani agricoltori gli strumenti e i terreni necessari per avviare startup innovative e tecnologicamente all’avanguardia. A dimostrazione dell’attenzione verso i comparti d’eccellenza del Paese, il ColtivaItalia riserva una sezione d’impatto straordinario al settore olivicolo-oleario, ben 300 milioni di euro vengono specificamente destinati al finanziamento del nuovo Piano Olivicolo Nazionale per il periodo 2026-2030. Il Piano punta a incrementare la produzione nazionale di olio extravergine d’oliva di alta qualità, stimolare l’export, modernizzare la rete dei frantoi e contrastare attivamente l’abbandono dei territori d’origine. Tali interventi – conclude il sottosegretario La Pietra – si integrano con un complesso di azioni quali quelle di salvaguardia fitosanitaria, tra cui l’istituzione del commissario straordinario per il contenimento della Xylella e con l’avvio della “Cambiale Frantoi Oleari” da parte di ISMEA, volta a garantire immediata liquidità alle strutture di trasformazione e a certificare la tracciabilità delle giacenze interne contro qualsiasi forma di contraffazione alimentare. Con il via libera del Senato, l’agricoltura italiana si appresta a dotarsi di uno strumento normativo e finanziario capace di proteggere l’economia rurale nazionale e di proiettare i produttori verso le sfide competitive globali”. 

(AGENPARL)
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