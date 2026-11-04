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Agroalimentare

Agricoltura, Frija (FDI): Coltivitalia è legge. Oltre 1,15 mld per rafforzare le filiere e tutelare il Made in Italy 

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione definitiva di ColtivaItalia, il Governo Meloni compie un ulteriore passo concreto a sostegno dell’agricoltura italiana, riconoscendone il valore strategico per l’economia, il territorio e la nostra identità nazionale. Un risultato al quale Fratelli d’Italia ha contribuito con impegno costante, mettendo al centro la difesa delle nostre produzioni e il sostegno a chi lavora e investe nel settore agricolo. Parliamo di oltre 1 miliardo e 150 milioni di euro di interventi, il più grande piano per l’agricoltura nella storia repubblicana, destinati a rafforzare le filiere, sostenere gli allevatori, rilanciare l’olivicoltura e incentivare l’imprenditoria giovanile e femminile. Significativo il ritorno, dopo 25 anni, di un Piano olivicolo nazionale, finanziato con 300 milioni di euro.Un provvedimento che guarda al futuro, investendo sulle nuove generazioni e sulla capacità del nostro sistema agricolo di affrontare le sfide dei prossimi anni, garantendo sicurezza alimentare, competitività e tutela del territorio. Anche per la Liguria, terra di produzioni di qualità, tradizioni agricole e olivicoltura di eccellenza, si tratta di un’opportunità importante. Sostenere l’agricoltura significa difendere le produzioni tipiche, valorizzare le aree interne e mantenere vivo il patrimonio economico, ambientale e culturale dei territori. Un ringraziamento al ministro Francesco Lollobrigida per l’impegno nel portare a compimento un provvedimento che traduce le esigenze del mondo agricolo in risorse e strumenti concreti”.

Lo dichiara Maria Grazia Frijia, deputato di Fratelli d’Italia.

(AGENPARL)
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