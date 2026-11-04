AGRICOLTURA, NEVI (FI): CON COLTIVA ITALIA PIÙ TUTELE PER LA PROPRIETÀ PRIVATA E AIUTO A MULTIFUNZIONALITA’ IMPRESE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “L’approvazione definitiva del Coltiva Italia, senza alcun voto contrario, rappresenta un risultato importante per tutto il comparto agricolo nazionale. Con oltre 1,1 miliardi di euro di investimenti vengono messe a disposizione delle imprese risorse concrete per rafforzare le filiere produttive, accompagnare lo sviluppo del settore e valorizzare le nostre eccellenze agroalimentari. Come Forza Italia rivendichiamo in particolare la norma che aumenta la tutela della proprietà privata nella raccolta dei tartufi e aiuta la multifunzionalità delle imprese agricole, con l’obiettivo di incrementarne il reddito. Un risultato che rispecchia pienamente la nostra visione, che punta a difendere il diritto di proprietà, valorizzare la libertà d’impresa e creare nuove opportunità di crescita per il settore. Si tratta di un provvedimento strutturale, attento anche ai giovani, alle donne e al ricambio generazionale, che conferma la centralità dell’agricoltura per l’economia italiana”.
Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e responsabile del Dipartimento Agricoltura del partito.