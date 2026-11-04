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Agroalimentare

COLTIVAITALIA, FAI CISL: “BENE LE RISORSE ALL’AGRICOLTURA, MA SIANO FAVORITE LE IMPRESE SANE”

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “L’approvazione in Senato del decreto Coltivaitalia rappresenta un passaggio positivo perché dedica risorse strategiche al settore agroalimentare. Di particolare valore, i 150 milioni stanziati per giovani e donne in agricoltura tra mutui agevolati e contributi a fondo perduto. Però è fondamentale che i sostegni siano esigibili in tempi rapidi e che l’accesso ai finanziamenti favorisca le imprese sane che applicano i contratti e rispettano i lavoratori: in un momento in cui l’Europa tende a cancellare la condizionalità sociale dei finanziamenti pubblici, è ancora più importante ribadire, come abbiamo fatto con la manifestazione di ieri a Bruxelles, che la crescita dell’agricoltura deve coincidere con la crescita della dignità di chi vi lavora, che significa anche tutelare le imprese sane dalla concorrenza sleale, dal dumping e dai faccendieri”.Così il reggente nazionale della Fai Cisl Antonio Castellucci commenta l’approvazione definitiva in Senato del decreto “Coltivaitalia”, che mobilita oltre un miliardo di euro per il rafforzamento del sistema agricolo nazionale.

(AGENPARL)
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