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Agroalimentare

AGRICOLTURA, MATTIA(FDI):  OK DEFINITIVO A ‘COLTIVAITALIA’, GRAZIE A GOVERNO OLTRE UN MILIARDO PER IL SETTORE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Con l’approvazione finale del ddl “ColtivaItalia”, fortemente voluto dal ministro Lollobrigida, che ringrazio per il grande lavoro fatto per il settore, il Governo Meloni e la maggioranza blindano un comparto strategico per economia, territorio e identità nazionale. Il provvedimento stanzia oltre un miliardo di euro per consolidare le filiere, sostenere la zootecnia, incentivare l’imprenditoria giovanile e femminile e tutelare il Made in Italy e la sovranità alimentare. Elemento cardine della misura è il ritorno, dopo 25 anni, del Piano olivicolo nazionale, finanziato con 300 milioni di euro.  Ancora una volta, gli impegni presi con il mondo agricolo sono stati tradotti in concrete  in concrete risorse finanziarie”.

Così Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile dipartimento Agricoltura del partito.

(AGENPARL)
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