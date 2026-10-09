Giornata della Meraviglia, per i Bimbi della guerra – Domenica Montecitorio si illumina di amaranto

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - La Camera dei deputati aderisce all'iniziativa della Giornata della Meraviglia, per i Bimbi della guerra. Pertanto la facciata di Montecitorio sarà illuminata di colore amaranto con la scritta "GIORNATA DELLA MERAVIGLIA, PER I BIMBI DELLA GUERRA" dal tramonto di domenica 11 all'una di lunedì 12 ottobre.
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