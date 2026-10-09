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Politica Interna

ANTIMAFIA. FDI: DALL’ANM DI CALTANISETTA E DAL CSM SCHIAFFO A SCARPINATO. ORAMAI ISOLATO DALLA STESSA MAGISTRATURA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - "Continua all'interno della magistratura italiana la presa di distanze dalle reazioni scomposte di Roberto Scarpinato al decreto del gip di Caltanissetta, Santi Bologna, che ha giudicato la sua condotta 'depistante' in merito all'audizione dell'ex magistrato Natoli in Antimafia. Adesso si aggiunge il durissimo documento diffuso dalla Giunta Esecutiva dell'Anm di Caltanissetta, che certifica una verità ormai evidente a tutti: il senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato è totalmente isolato e sconfessato dalla sua stessa magistratura. L'ANM nissena, infatti, ha messo nero su bianco una condanna senza appello per le sue gravi espressioni. Descrivere la magistratura giudicante e requirente come 'strumento consapevole di un sistema di poteri' finalizzato a insabbiare la verità sulle stragi non è diritto di critica: è un vero e proprio attacco frontale all'autonomia e all'indipendenza delle toghe che lavorano ogni giorno per la giustizia. Come detto, questa presa di distanze è solo l'ultima: le iniziative formali avanzate al Consiglio Superiore della Magistratura, dove diverse componenti togate e laiche hanno chiesto un pronunciamento urgente e l'apertura di pratiche a tutela della magistratura di Caltanissetta, dimostrano che l'intero corpo giudiziario rifiuta categoricamente i metodi e i teoremi del senatore grillino. Dagli stessi magistrati giunge, quindi, una condanna senza appello ai suoi comportamenti oramai palesemente fuori controllo. A questo punto il tema è anche politico e morale: chi delegittima la magistratura, chi getta fango sui colleghi e chi si trova in una plateale e imbarazzante condizione di conflitto d'interessi non può continuare a sedere nella Commissione Parlamentare Antimafia. Chiediamo nuovamente le dimissioni dalla Commissione Antimafia di Scarpinato in quanto ormai incompatibile con lo spirito e il delicato ruolo che all'interno del nostro sistema costituzionale svolge la Commissione".

Lo dichiarano i componenti di Fratelli d'Italia nella Commissione Antimafia.

(AGENPARL)
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