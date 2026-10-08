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Politica Interna

Taxi: Hallissey, “Villa con piscina e 9 milioni di fatturato, ma le cooperative taxi vogliono ancora più sconti sul carburante

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 8 Ottobre 2026 - cooperative taxi vogliono ancora più sconti sul carburante"

"Stessi tassisti, nuove proteste: la cantilena non cambia mai. Con Ivan
Grieco di Pulp Podcast ci siamo recati in una villa di 12mila metri
quadrati con tanto di piscina e un fatturato stellare da quasi 9 milioni di
euro l'anno. Non è uno stabilimento in Sardegna: è la cooperativa taxi 3570
di Roma. Eppure le solite minacce di levata di scudi non mancano. Questa
volta la lobby dei tassisti si batte per ottenere agevolazioni sul
carburante ancora più generose di quelle che ha già, nonostante sia una
delle categorie più difese dalla politica e più blindate rispetto a
qualsiasi riforma o apertura del mercato. Si descrivono come poveri, ma a
giudicare dalla villa non si direbbe. Non sono, infatti, le condizioni di
una categoria che sta alla canna del gas. Però, sapendo con quanta
prontezza la politica, da decenni, tutela il mondo taxi, perché non
chiedere ulteriore supporto? Siamo alle comiche", dichiara Matteo
*–*
*Riccardo Morgante*

(AGENPARL)
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