TERRA DEI FUOCHI, CANGIANO (FDI): “200 MILIONI PER LE BONIFICHE: DAL GOVERNO MELONI UNA RISPOSTA SENZA PRECEDENTI PER LA NOSTRA TERRA

(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - «Duecento milioni di euro per la Terra dei Fuochi. È una notizia straordinaria per la Campania e, soprattutto, una risposta concreta alle comunità che per troppi anni hanno atteso risanamento, bonifiche e tutela della propria salute».
Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d'Italia e Vicepresidente della Commissione parlamentare Ecomafie, commentando il decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri. Il provvedimento porta a 200 milioni di euro le risorse destinate agli interventi urgenti del Commissario unico nella Terra dei Fuochi, prevedendo anche uno specifico meccanismo di monitoraggio sull'utilizzo dei fondi.
«Voglio ringraziare personalmente Giorgia Meloni per aver mantenuto ancora una volta l'attenzione del Governo sulla nostra terra.l, Si tratta del più alto stanziamento mai destinato alla bonifica della Terra dei Fuochi.
Per chi, come me, vive questa terra con i propri figli, non è una battaglia politica: è una battaglia di vita. Per anni abbiamo chiesto che lo Stato facesse sentire fino in fondo la propria presenza. Oggi quella presenza si traduce in strumenti, uomini e risorse.
Grazie Presidente Meloni. La Terra dei Fuochi non è più una terra dimenticata. Adesso avanti, senza perdere un solo giorno, per restituirle finalmente la dignità che merita».
(AGENPARL) - Roma, 4 Ottobre 2026 - «Duecento milioni di euro per la Terra dei Fuochi. È una notizia straordinaria per la Campania e, soprattutto, una risposta concreta alle comunità che per troppi anni hanno atteso risanamento, bonifiche e tutela della propria salute».