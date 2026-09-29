L. Elettorale, Richetti: “Il prossimo Parlamento non avrà parità di genere

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - genere"*
"Con l'abolizione della quota di genere '60-40', nella prossima legislatura
ci sarà un Parlamento squilibrato per quanto riguarda la parità di genere.
Nelle ultime elezioni europee c'è stato un esito che ci consente di capire
gli effetti di questo strumento: 76 eurodeputati eletti, 51 uomini e 25
donne; 67% uomini e 33% donne. A questo 67% si potrebbe aggiungere anche il
potenziale di tutti i capilista uomini e la composizione del Parlamento
sarà evidente. Inoltre, sempre nelle precedenti elezioni europee, si è
andati al – 10% di donne italiane in rappresentanza al Parlamento europeo.
Questa Commissione, dati alla mano, dovrebbe affrontare con responsabilità
i comportamenti della politica".
Commissione Affari Costituzionali sugli emendamenti alla Legge Elettorale.