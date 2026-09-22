[Comune Palermo] Scuola Elementare “Casa del Fanciullo” Acqua dei Corsari – Dichiarazione presidente VII Commissione consiliare

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - «Voglio condividere con voi una bella notizia per il nostro territorio. Nei
giorni scorsi mi sono confrontato con l'Assessore alla Pubblica Istruzione,
Aristide Tamajo, sullo stato dei lavori alla Scuola Elementare "Casa del
Fanciullo" di Acqua dei Corsari e mi ha comunicato che gli interventi
ancora da completare porte, finestre e infissi saranno ultimati dalla ditta
Non è un dettaglio da poco. Il completamento di questi lavori permetterà
finalmente di superare i doppi turni, che per troppo tempo hanno pesato
sulla vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie, costringendo
tutti a orari e sacrifici che una scuola non dovrebbe mai imporre.
Provo una grande soddisfazione nel vedere che, dopo tanti anni di criticità
legate a questa struttura, la comunità riavrà una scuola ristrutturata a
regola d'arte: un luogo sicuro, accogliente e finalmente all'altezza dei
nostri ragazzi.
È il frutto di un lavoro condiviso, e per questo desidero ringraziare
l'Amministrazione Lagalla per l'impegno costante, le Divine Vocazioni e
tutti coloro che, ciascuno per la propria parte, hanno contribuito a
raggiungere questo risultato».
Terrani.