Agenzia regionale 1112.26 Paolicelli su Conferenza internazionale “Borghi più belli del Mediterraneo” a Cisternino (Br)

*X Conferenza internazionale "I Borghi più belli del Mediterraneo": a

Cisternino la due giorni dedicata allo sviluppo sostenibile delle comunità*

*Presentato a Bari il programma del 23 e 24 ottobre nel Teatro comunale

Paolo Grassi*

Un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo accademico, esperti e

rappresentanti di realtà internazionali per riflettere sul futuro dei

piccoli centri, sulle opportunità di sviluppo dei territori e sulle

strategie per contrastare lo spopolamento e favorire la rinascita delle

comunità. È questo il filo conduttore della X Conferenza internazionale "I

Borghi più belli del Mediterraneo", in programma venerdì 23 e sabato 24

ottobre a Cisternino, presso il Teatro comunale Paolo Grassi.

Il programma della manifestazione è stato presentato questa mattina, nella

Sala Conferenze del Dipartimento regionale Agricoltura, a Bari, alla

presenza dell'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale,

Francesco Paolicelli, del sindaco di Cisternino, Lorenzo Perrini, e di

Donato Baccaro, componente del direttivo nazionale dell'associazione I

Borghi più belli d'Italia.

"La valorizzazione delle aree interne passa anche attraverso

l'enogastronomia e la promozione delle eccellenze dei nostri territori – ha

ricordato l'assessore regionale all'Agricoltura e Sviluppo Rurale, *Francesco

Paolicelli* -. È questa la mission su cui stiamo lavorando e che abbiamo

avuto modo di apprezzare anche in occasione del Festival nazionale dei

Borghi più belli d'Italia, che si è svolto a Sammichele di Bari a

settembre. La Conferenza internazionale "I Borghi più belli del

Mediterraneo", in programma a Cisternino il 23 e 24 ottobre, rappresenta

un'altra importante occasione per promuovere le nostre comunità e le loro

potenzialità. Cisternino è un esempio significativo di come un borgo possa

crescere e diventare sempre più attrattivo, valorizzando non soltanto la

bellezza del centro storico, ma anche le proprie tradizioni gastronomiche e

le eccellenze produttive locali. Come Assessorato regionale

all'Agricoltura, il nostro obiettivo è rafforzare il legame tra territorio,

agricoltura e turismo, promuovendo la filiera corta e sostenendo un modello

in cui il buon cibo, prodotto dai nostri agricoltori, arrivi direttamente

sulle tavole dei cittadini e dei visitatori. Valorizzare i borghi significa

anche dare valore al lavoro delle imprese agricole, alle produzioni locali

e alle identità che rendono unica la nostra Puglia".

Organizzata dall'associazione I Borghi più belli d'Italia in collaborazione

con il Comune di Cisternino, la Conferenza internazionale "I Borghi più

belli del Mediterraneo giunge alla sua decima edizione consolidando il

proprio ruolo di spazio di dialogo e condivisione di esperienze tra

territori che, pur caratterizzati da storie e peculiarità differenti,

affrontano sfide comuni.

Al centro dei lavori ci saranno i temi della restanza e della tornanza, il

futuro delle aree interne, le criticità che interessano i piccoli centri e

le possibili soluzioni per renderli nuovamente attrattivi, vivibili e

capaci di generare opportunità. Ampio spazio sarà riservato alle strategie

territoriali, urbane e socio-economiche per il recupero e lo sviluppo

sostenibile dei borghi, con particolare attenzione ai processi di

rigenerazione e al ruolo delle comunità locali.

La dimensione internazionale rappresenterà uno degli elementi qualificanti

dell'edizione 2026. Delegazioni ed esperti provenienti da Croazia, Libano,

Turchia, Bosnia ed Erzegovina e Albania porteranno testimonianze e buone

pratiche maturate nei piccoli centri del Mediterraneo, offrendo

un'occasione di confronto sulle politiche e sugli interventi capaci di

favorire la rigenerazione sociale, economica e culturale dei territori.

l'esibizione dell'Orchestra di Fiati "Vito Zizzi" e i saluti istituzionali.

Seguirà il primo focus dedicato al diritto di cittadinanza, alle politiche

di coesione e ai fondi europei, temi centrali per garantire ai territori

opportunità concrete di crescita e contrastare le disuguaglianze tra aree

urbane e interne.

I lavori riprenderanno sabato 24 ottobre sul tema dell'evoluzione delle

Digital Tourism Management per l'innovazione sociale e la rinascita dei

borghi".

Il secondo focus della mattinata, a cura del Politecnico di Bari,

approfondirà le strategie territoriali, urbane e socio-economiche per il

recupero e lo sviluppo sostenibile dei borghi pugliesi, mettendo in

relazione pianificazione, innovazione e valorizzazione delle risorse locali.

Nel pomeriggio, l'attenzione si sposterà sulle esperienze internazionali,

con una sessione dedicata alle soluzioni a confronto per favorire la

rigenerazione dei borghi del Mediterraneo. A chiudere la Conferenza sarà un

approfondimento sui laboratori di rigenerazione, con la condivisione di

buone pratiche nei campi dell'economia civile, ambientale e culturale.

Due giornate che intendono mettere in rete competenze, progettualità ed

esperienze, nella consapevolezza che il futuro dei borghi non dipenda

soltanto dalla tutela del patrimonio storico, rurale e paesaggistico, ma

anche dalla capacità di costruire nuove occasioni di lavoro, servizi,

partecipazione e innovazione.

Nella giornata del 25 ottobre sono invece in programma una serie di visite

guidate nel centro storico di Cisternino.

Link video dichiarazione *Paolicelli*

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Link video immagini copertura

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