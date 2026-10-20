Agenzia regionale 1103.26 Casili Avviso pubblico per genitorialità persone detenute con figli minori

*Welfare, nuovo avviso pubblico a sostegno genitorialità di persone

detenute con figli minori*

Sono aperte le domande per accedere ai contributi regionali destinati a

sostenere il rapporto tra genitori detenuti e figli minori. La Regione

Puglia finanzia per il 2026 progetti che aiutino a preservare i legami

affettivi e familiari durante la detenzione, tutelando il benessere dei

bambini e il ruolo genitoriale.

L'Avviso, che rientra nell'iniziativa finanziata dall'assessorato al

Welfare della Regione Puglia, è promosso dal Garante regionale dei Diritti

delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale in

collaborazione con il Garante regionale dei diritti del minore.

L'intervento si inserisce nel quadro della legge regionale n. 26 del 2020 e

punta a valorizzare il contributo delle organizzazioni del Terzo Settore

nella tutela dei legami familiari durante la detenzione.

L'avviso sostiene progetti pensati per rendere gli incontri tra genitori

detenuti e figli minori occasioni di relazione, ascolto e vicinanza, nel

rispetto dell'età e delle esigenze dei bambini, tutelando il benessere di

questi ultimi e rafforzando il ruolo della famiglia nei percorsi di

responsabilizzazione e reinserimento sociale delle persone detenute.

Previsto un contributo regionale fino a 12.500 euro, a copertura di un

massimo del 75% delle spese ammissibili. Il costo complessivo del progetto

dovrà essere di almeno 16.700 euro, con la quota restante a carico del

soggetto proponente e/o degli eventuali partner. Le risorse saranno

assegnate fino a esaurimento dei fondi, attraverso graduatorie distinte per

le quattro aree territoriali individuate dall'avviso.

"Il benessere dei bambini non può essere considerato un aspetto secondario

quando un genitore è detenuto. Le istituzioni hanno il dovere di evitare

che le conseguenze della pena gravino ulteriormente su chi non ha alcuna

responsabilità. Sostenere percorsi che rendano gli incontri con il genitore

più accoglienti e attenti alle esigenze dei figli significa riconoscere i

loro diritti e costruire una comunità capace di prendersi cura delle

persone e delle famiglie nei momenti più difficili", dichiara *Cristian

Casili,* assessore al Welfare e allo Sport della Regione Puglia.

I progetti dovranno svolgersi presso uno o più istituti penitenziari

appartenenti alla stessa area. L'Area 1 comprende le case circondariali di

Altamura, Bari e Trani e la casa di reclusione di Turi; l'Area 2 gli

istituti di Foggia, Lucera e San Severo; l'Area 3 quelli di Brindisi e

Lecce; l'Area 4 la casa circondariale di Taranto. Ogni proposta dovrà

indicare una sola area territoriale e specificare gli istituti coinvolti.

Le attività dovranno essere avviate nel 2026 e concludersi entro il 30

giugno 2027. Potranno essere finanziati anche progetti già in corso, purché

non ancora conclusi e avviati dopo il 1° gennaio 2026.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 23.59 del 18 novembre

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