Università di Camerino – “Aumenta ancora il numero degli scienziati Unicam tra i più citati nel mondo

*AUMENTA ANCORA IL NUMERO DEGLI SCIENZIATI UNICAM TRA I PIÙ CITATI NEL

MONDO*

*Camerino, 19 ottobre 2026* – E' ancora in continua crescita il numero di

ricercatori e ricercatrici Unicam presenti nella classifica "World's Top 2%

Scientists 2026", l'elenco che riporta gli scienziati più citati al mondo,

elaborato dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e con il

database per la ricerca scientifica mondiale Scopus.

Nell'ultima rilevazione pubblicata lo scorso agosto, sono saliti a 30 i

ricercatori e le ricercatrici inseriti tra i 100mila migliori al mondo

individuati tra oltre 8 milioni e mezzo di ricercatori provenienti da

università e centri di ricerca di tutto il mondo, in 20 campi scientifici e

174 sottocampi. Oltre alle citazioni, sono considerati altri indicatori tra

cui l'h-index, la coautorialità e la posizione degli autori nelle

pubblicazioni.

I ricercatori e ricercatrici presenti sono Francesco Amenta, Michele

Bellesi, Giulia Bonacucina, Laura Bonfili, Alessandro Bravetti, Giovanni

Caprioli, Roberta Censi, Marco Cespi, Maria Letizia Corradini, Andrea

Dall'Asta, Alessandro Di Cerbo, Andrea Di Cicco, Giacomo Rossi, Orlando

Luongo, Filippo Maggi, Stefano Mancini, Fabio Marchetti, Andrea Mari,

Gabriella Marucci, Laura Menchetti, Giulio Nittari, Diego Romano Perinelli,

Marino Petrini, Claudio Pettinari, Giovanna Ricci, Getu Gamo Sagaro, Carlo

Santini, Carlo Santulli, Giancarlo Calvanese Strinati, David Vitali.

Analoga classifica basata sugli stessi indicatori è disponibile anche per

l'intera carriera. Anche qui è significativo il numero degli appartenenti

ad Unicam con 22 presenze tra gli scienziati mondiali più citati.

"Si tratta di una importante conferma – ha sottolineato con soddisfazione

il Rettore Unicam Graziano Leoni – per tutto il nostro Ateneo, un successo

che consolida l'eccellenza della qualità della ricerca scientifica Unicam,

riconosciuta dall'intera comunità scientifica internazionale e che conferma

la passione e l'impegno profuso nelle loro attività dalle nostre

ricercatrici e dai nostri ricercatori".