EX AMGA, VIA AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE. SINDACO FABBRI: “ULTIMA FASE DEL PROGETTO DI RESTITUZIONE AVVIATO NEL 2020. DAL DEGRADO A UN NUOVO COLLEGAMENTO VERDE TRA VIA BOLOGNA E LE MURA PER CITTADINI E TURISTI: RESTITUIAMO ALLA CITTÀ UNO SPAZIO ACCESSIBILE E SICURO”. IL VICESINDACO BALBONI: “UN NUOVO SPAZIO URBANO RESILIENTE PER RICUCIRE DUE PUNTI DELLA CITTA’ IN PIENA SICUREZZA

DEL PROGETTO DI RESTITUZIONE AVVIATO NEL 2020. DAL DEGRADO A UN NUOVO

RESTITUIAMO ALLA CITTÀ UNO SPAZIO ACCESSIBILE E SICURO"

A PRESENTARE IL PROGETTO ALLA STAMPA IL VICESINDACO BALBONI: "UN NUOVO

SPAZIO URBANO RESILIENTE PER RICUCIRE DUE PUNTI DELLA CITTA' IN PIENA

SICUREZZA"

riqualificazione. L'intervento segue la demolizione dello stabile di via

Bologna, dismesso dal sisma del 2012 e abbattuto durante il primo mandato

del sindaco Alan Fabbri, e la successiva bonifica dell'area, situata lungo

uno dei più importanti accessi al centro storico.

Il percorso di recupero dell'ex Amga e di riqualificazione del tratto

segnalazione di un residente preoccupato per le condizioni dell'edificio.

Da qui, parallelamente al progetto di recupero dell'ex Casa dei Polli, oggi

Casa dell'Ortolano, si è sviluppata una visione unitaria per collegare il

parcheggio Kennedy, Casa dell'Ortolano, Porta Paola, le Mura e piazza

Travaglio. L'obiettivo è rendere l'intera area più vivibile per i cittadini

e più accogliente per i visitatori, valorizzando le antiche Mura e il

patrimonio storico e paesaggistico della città, tutelate dall'Unesco.

"L'avvio, ora, dei lavori di riqualificazione all'ex Amga dà ulteriore

concretezza a un impegno preso con i cittadini: valorizzare uno degli

accessi al centro storico di Ferrara e al contempo recuperare un'area

rimasta per molto tempo nel degrado, finalmente restituendola alla città

come luogo verde, accessibile e sicuro. Dopo la demolizione del vecchio

edificio e la bonifica del terreno, entriamo ora nella fase che trasformerà

creando un percorso che invita ulteriormente a scoprire e a vivere il

nostro patrimonio storico e paesaggistico. È un altro tassello di una

visione che guida i nostri investimenti nelle opere pubbliche e che tiene

Mura e il recupero della Casa dell'Ortolano: rendere questo ingresso alla

città più accogliente per i turisti e più vivibile per i ferraresi. Il

verde sarà parte sostanziale di questo progetto: alberi, ombra e superfici

permeabili contribuiranno a contrastare il caldo estivo e a migliorare la

qualità degli spazi pubblici. Un pezzo alla volta, trasformiamo luoghi

prima inutilizzabili in nuove opportunità per la città", dichiara il sindaco

Alan Fabbri.

A intervenire oggi in conferenza stampa è stato il vicesindaco con delega

alle Opere pubbliche Alessandro Balboni, insieme ai tecnici che seguono il

progetto. "Oggi – sottolinea il vicesindaco Balboni – diamo il via ai

lavori di rigenerazione di uno spazio urbano che restituiamo ai ferraresi.

Dopo un'importante opera di bonifica l'area Ex Amga, grazie ai nuovi

cantieri che partiranno nei prossimi giorni, da "non luogo" che era diventa

frequentatissima arteria di ingresso al centro e il sottomura in direzione

Casa dell'Ortolano oggetto a sua volta di un importante intervento di

rinascita. Il progetto di riqualificazione è studiato per valorizzare al

massimo il contesto monumentale che caratterizza tutta l'area e per essere

Anche il nome del progetto non è casuale: con questa riqualificazione

creiamo un vero e proprio "varco di passaggio" gradevole da attraversare

che accompagnerà cittadini a turisti alla scoperta del sottomura, mettendo

in sicurezza chi va a piedi o in bicicletta e questo è un ulteriore valore

aggiunto ad un progetto che cambia profondamente la concezione urbana

dell'intera zona".

I lavori, presentati oggi alla stampa, trasformeranno uno spazio fino ad

oggi inaccessibile in un giardino urbano piantumato e ricco di

infrastrutture verdi a beneficio dell'ambiente e degli utenti.

"La riqualificazione dell'Ex Amga è frutto di una strategia che ha messo a

terra diversi progetti, tutti finanziati con fondi Europei, regionali e

comunali in una sinergia virtuosa che è ormai il marchio di fabbrica delle

rigenerazioni urbane avviate in città volute e realizzate da questa

amministrazione", aggiunge Alessandro Balboni.

La prima fase già completata ha visto la bonifica del terreno realizzata

attraverso un progetto finanziato dal PNRR – Piano di Ripresa e Resilienza

La seconda fase, sostenuta grazie sia a fondi regionali che comunali, vede

il Comune di Ferrara vincitore di un Bando di Rigenerazione Urbana promosso

dalla Regione Emilia-Romagna con il progetto VA.R.CO (VAlorizzazione

dell'area ex-AMGA per Riaprire e COnnettere la cintura urbana alle sue

Mura).

Dove nel '900 sorgeva il gasometro nascerà un suggestivo attraversamento

ciclopedonale ricco di qualità e bellezza.

"Il progetto per l'area ex AMGA è un'operazione di cucitura tra l'asse

urbano ad alto scorrimento e il perimetro delle mura storiche di

Ferrara. L'antifragilità è il principio di progetto che guida l'intero

intervento: non uno spazio da proteggere dai cambiamenti, ma uno spazio che

dai cambiamenti trae forza – aggiunge l'architetto Davide Felloni dello

studio FLO STO Srl che ha curato il progetto -. Il disegno si ispira alla

tradizione degli antichi giardini estensi, reinterpretata in chiave

contemporanea, con percorsi pedonali e ciclabili che alternano radure,

quinte vegetali e spazi di sosta. Secondo il principio antifragile, ogni

scelta lavora per rendere l'area più capace di adattarsi nel tempo: suoli

permeabili che assorbono le piogge intense, una vegetazione diversificata

che regge stagioni e specie nuove, spazi flessibili che ospitano usi

diversi senza dover essere ridisegnati. La vegetazione è anche filtro e

infrastruttura climatica verso l'asse ad alto scorrimento con riduzione

dell'isola di calore e un microclima percepibile, che rende l'area

abitabile anche nei mesi più caldi e mitiga l'impatto di rumore e polveri.

Il progetto è concepito secondo i principi del Design for All, con percorsi

continui e privi di barriere, pendenze calibrate, sedute e segnaletica

leggibili e una molteplicità di modalità di fruizione, così che sia

accessibile a persone di ogni età, abilità e provenienza".

I nuovi spazi prevedono un passaggio accessibile e sicuro con

infrastrutture verdi e giochi d'acqua che li renderanno gradevole e unico

nel suo genere. Un tragitto tra alte alberature è pensato per pedoni e

ciclisti che possono così usufruire di un percorso ombreggiato immerso nel

verde, avvolto nel profumo di piante officinali. In particolare, le aree

verdi sono state pensate per essere capaci di ospitare numerose specie

arboree, mentre le pavimentazioni sono drenanti e le essenze verdi sono

state scelte per favorire la rigenerazione del terreno.

L'intervento interesserà un'area di 7.000 metri quadrati, con una

superficie che, al termine dei lavori, sarà per il 97% permeabile e/o

drenante. È prevista la messa a dimora di 32 nuovi alberi, oltre alla

realizzazione del manto erboso e alla piantumazione di essenze e aiuole

fiorite. La fine dei lavori è prevista, salvo imprevisti, a dicembre 2027.