Ruffino (Az) a Salvini, qualcuno cerca un ministro con cui dialogare

"Qualcuno dei ministri, se non proprio la presidente del Consiglio, ha mai

pensato di sfidare i ragazzi che protestano invitandoli a un confronto

diretto per capirne le ragioni, se ne hanno? Il giorno dopo le scene di

violenza, intollerabili in una democrazia, non basta appellarsi alla logica

per cui "chi rompe paga" (come dice Salvini) "e i cocci sono suoi". Vero, e

sono d'accordo: una volta individuato, il responsabile che ha fracassato

una vetrina o il parabrezza di un'auto deve essere chiamato a rifondere i

danni. Attenzione, però: i cocci, se con questo si vuole intendere le

conseguenze sociali, non sono soltanto suoi ma sono di tutti noi.

Lo dichiara Daniela Ruffino, deputata di Azione.

"Da ottobre 2022 il governo procede con decreti sicurezza in materia di

ordine pubblico. Parte, cioè, dal presupposto che ogni manifestazione che

degenera in atti di violenza, sia un problema di ordine pubblico e una

volta riaffermato il monopolio dello Stato nell'uso della forza, tutto il

resto sparisce. Il carovita, gli affitti alle stelle, gli stipendi poveri

(secondo Istat sono circa 6 milioni gli italiani che lavorano e guadagnano

meno di 1000 euro al mese), insomma la cenere che cova sotto il fuoco di

dichiarazioni inneggianti ai miracoli economici di questo esecutivo, prima

o poi finisce per innescare il fuoco sociale. Oggi c'è una generazione

di indicare una soluzione concreta, praticabile e sostenibile sul piano

finanziario per dare sollievo a chi versa nella povertà. Pensare di

aumentare il numero di poliziotti può essere utile (magari farei aumentare

prima lo stipendio di quelli che ci sono) ma è solo un pezzo della

risposta. La politica deve poter dare risposte più solide e meno precarie,

e fino a oggi questo governo non c'è riuscito" – conclude.