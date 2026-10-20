MILANO, CECCHETTI (LEGA): “SACCHEGGI, AGGRESSIONI E DEVASTAZIONI. NON È DISAGIO SOCIALE, È DELINQUENZA. AVANTI CON LA LEGGE ANTI-MARANZA

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - Milano, 19 ott. – "Vetrine sfondate, negozi saccheggiati, lavoratori aggrediti e poliziotti presi a sassate. Quanto accaduto a Milano è inaccettabile e non può essere giustificato con la solita scusa del disagio sociale. Chi entra in un negozio per rubare, aggredisce una commessa o lancia sassi contro gli agenti non sta manifestando alcun disagio: sta commettendo reati e deve risponderne davanti alla giustizia".
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